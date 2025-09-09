Ξέφυγε πάλι ο Βελόπουλος στη Βουλή: «Μίλησε ο προδότης της Μακεδονίας τώρα», είπε για τον Γιαννούλη του ΣΥΡΙΖΑ - Βίντεο
Ξέφυγε πάλι ο Βελόπουλος στη Βουλή: «Μίλησε ο προδότης της Μακεδονίας τώρα», είπε για τον Γιαννούλη του ΣΥΡΙΖΑ - Βίντεο
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σχολίαζε ενώ ο Βελόπουλος υποστήριζε ότι υπάρχει εμπλοκή βουλευτών ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλώντας την έκρηξή του προέδρου της Ελληνικής Λύσης
Θερμό επεισόδιο είχε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος με τον Χρήστο Γιαννούλη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι αναμένεται η διαβίβαση νέας δικογραφίας στην Βουλή που θα αφορά βουλευτές της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Σε εκείνο το σημείο διαμαρτυρήθηκαν από τα έδρανα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος και ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης με τον τελευταίο να παρεμβαίνει διαρκώς και να διακόπτει την ομιλία του κ. Βελόπουλου.
“Ήσουν κάποτε και συντονιστής εκπομπών στην ΕΡΤ και δεν έχεις μάθει να σέβεσαι τους ομιλητές” αντέδρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ζητώντας από το προεδρείο της Ολομέλειας να τον προστατεύσει.
Ωστόσο ο κ. Γιαννούλης φαίνεται πως συνέχισε τον σχολιασμό προκαλώντας έντονο εκνευρισμό στον κ. Βελόπουλο.
“Ξέρω ότι δεν με συμπαθείς αλλά τα γελάκια και οι ειρωνείες στο σπίτι σου, στην μάνα σου, στη γυναίκα σου, στο παιδί σου, όχι σε μένα. Άντε με τον προδότη της Μακεδονίας” είπε ο πρόεδρος της Λύσης με τον κ. Γιαννούλη να αποχωρεί αυτοβούλως από την αίθουσα
Δείτε το σχετικό βίντεο:
