Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το περίπτερο του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης στη ΔΕΘ
Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε η πρόεδρος Άννα Ροκοφύλλου, η οποία τον ενημέρωσε για το έργο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και του πρόσφερε αναμνηστικά δώρα
Το περίπτερο του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθηση στη 89η ΔΕΘ επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Τον υποδέχθηκε η πρόεδρος του οργανισμού, Άννα Ροκοφύλλου, η οποία τον ξενάγησε και τον ενημέρωσε αναλυτικά για το έργο που επιτελεί το Ινστιτούτο.
Η κυρία Ροκοφύλλου προσέφερε στον πρωθυπουργό ένα αναμνηστικό γλυπτό-ελιά του Παναγιωτίδη, καθώς και μια αναμνηστική τσάντα πλάτης με το λογότυπο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
«Α! Το πιο χρήσιμο δώρο», σχολίασε με χιούμορ ο κ. Μητσοτάκης.
