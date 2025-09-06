Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το περίπτερο του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης στη ΔΕΘ

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε η πρόεδρος Άννα Ροκοφύλλου, η οποία τον ενημέρωσε για το έργο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και του πρόσφερε αναμνηστικά δώρα