Συνάντηση Κικίλια με ψαράδες για την προστασία των θαλάσσιων πάρκων και την ενίσχυση της αλιευτικής δραστηριότητας

Θα ήθελα να δω με τους ψαράδες μας, με τους ανθρώπους που παλεύουν σκληρά, πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητά τους και την επαγγελματική τους ζωή, είπε ο υπουργός Ναυτιλίας