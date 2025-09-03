Χατζηβασιλείου: Η κυπριακή κυβέρνηση να πάρει σαφή θέση για την ηλεκτρική διασύνδεση

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dcixyxqi0pft)

«Ορισμένοι πολιτικοί στην Κύπρο ας μην παίζουν παιχνίδια στην πλάτη ενός τόσο σημαντικού έργου» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ και ΕΕ, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Τετάρτης.Μιλώντας συγκεκριμένα για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ σε συνέχεια των δηλώσεων του Υπουργού Οικονομικών της Κύπρου, ο κ. Χατζηβασιλείου επεσήμανε ότι ενώ η επίσημη θέση της κυπριακής κυβέρνησης είναι υπέρ της υλοποίησης του έργου, «υπάρχει εσωτερική διχογνωμία που εκφράζεται κυρίως μέσω του Υπουργού Οικονομικών κ. Κεραυνού». Όπως δήλωσε για τις δηλώσεις του κ. Κεραυνού, σύμφωνα με τις οποίες, εκείνος δεν βλέπει βιωσιμότητα στο έργο, «δεν έχω εικόνα ότι αυτό είναι επίσημη κυπριακή θέση για το καλώδιο. Το αντίθετο. Γνωρίζω ότι η επίσημη κυπριακή τοποθέτηση είναι υπέρ του έργου». Ζήτησε, μάλιστα, ξεκάθαρη τοποθέτηση από τη Λευκωσία: «Η κυπριακή κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει μια σαφή θέση. Η Κύπρος δεν μπορεί να παίζει κορώνα–γράμματα με τα έργα αυτά».Ο Βουλευτής της ΝΔ θύμισε ότι το έργο της διασύνδεσης συζητείται εδώ και χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο και χαρακτήρισε το καλώδιο «έργο ειρηνικής υποδομής, έργο προόδου και ευημερίας». Όπως είπε «θα βγάλει από την ενεργειακή απομόνωση πρωτίστως την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι δηλαδή πολύ πιο ωφέλιμο γι’ αυτούς».Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τάσος Χατζηβασιλείου διατύπωσε την πολιτική θέση της ελληνικής κυβέρνησης με σαφήνεια: «Εμείς στηρίζουμε το έργο αυτό, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό για όλη την Ευρώπη. Στηρίζουμε την Κύπρο – έχουμε αδελφική σχέση, που ορθώς διατηρούμε ισχυρή. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους».Αναφερόμενος στο επεισόδιο πυροβολισμών από Τούρκους σε Έλληνες ψαράδες στο Θρακικό Πέλαγος, ο Βουλευτής Σερρών στάθηκε στην επιχειρησιακή επάρκεια του Λιμενικού: «Το ελληνικό Λιμενικό πάντοτε κάνει τη δουλειά του άριστα. Όταν υπάρχει ανάγκη, παρεμβαίνει και προστατεύει τα συμφέροντα των Ελλήνων αλιέων. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό στις γυναίκες και τους άνδρες του Σώματος».