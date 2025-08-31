Στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι η Ζέττα Μακρή - Η φωτογραφία που ανέβασε από το νοσοκομείο
Στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι η Ζέττα Μακρή - Η φωτογραφία που ανέβασε από το νοσοκομείο
Η ανάρτηση που έκανε η βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ μέσα από το νοσοκομείο
Η βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Ζέττα Μακρή, τραυματίστηκε έπειτα από ατύχημα και υπέστη κάταγμα στο πόδι, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νοσηλεία. Η ίδια ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας της μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.
Στην εικόνα που ανήρτησε από το νοσοκομείο, φαίνεται το τραυματισμένο της πόδι το οποίο έχει τοποθετηθεί σε γύψο, ακολουθώντας τις υποδείξεις των γιατρών που την παρακολουθούν.
Αναλυτικά η ανάρτηση της Ζέττας Μακρή:
Η Ζέττα Μακρή συνόδευσε την ανάρτηση με το σχόλιο: «Περαστικά μου!».
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του ατυχήματος.
