Προκλητικός Ερντογάν στην Ημέρα Νίκης της Τουρκίας: Κάποιοι έχουν ύπουλα σχέδια όπως και πριν έναν αιώνα
Προκλητικός Ερντογάν στην Ημέρα Νίκης της Τουρκίας: Κάποιοι έχουν ύπουλα σχέδια όπως και πριν έναν αιώνα
Την 103η επέτειο από τη νίκη στη Μάχη του Ντουμλουπινάρ το 1922, που αποτέλεσε σημείο καμπής στον Μικρασιατικό Πόλεμο, γιορτάζει σήμερα η Τουρκία
Την Ημέρα Νίκης και την Ημέρα των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, γιορτάζει σήμερα η Τουρκία, με αφορμή την επικράτηση των τουρκικών στρατευμάτων επί των ελληνικών στη Μάχη του Ντουμλουπινάρ το 1922, σε ένα σημείο καμπής για την εξέλιξη του Μικρασιατικού Πολέμου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας επισκέφθηκαν το Ανιτκάμπιρ, το μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ στην Άγκυρα, με τον Τούρκο πρόεδρο να υπογράφει το Ειδικό Βιβλίο και να εκφράζει τη δέσμευση του κράτους για την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών του.
Η 30ή Αυγούστου, που σηματοδοτεί την 103η επέτειο της Νίκης του Σαγγάριου, γιορτάστηκε με μεγαλειώδη τελετές σε όλη την Τουρκία. Η κεντρική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ανιτκάμπιρ στην Άγκυρα. Η τελετή ξεκίνησε με την πομπή της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του κράτους στο «Ασλάνλι Γιόλ» (Οδός των Λιονταριών), όπου ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και άλλοι αξιωματούχοι κατέθεσαν στεφάνι.
Η τελετή ολοκληρώθηκε με την μετάβαση του Ερντογάν και των αξιωματούχων στο Misak-ı Milli Kulesi (Πύργος Εθνικής Διακήρυξης), όπου υπέγραψε το Ειδικό Βιβλίο του Ανιτκάμπιρ.
Στο μήνυμά του, ο Ερντογάν επεσήμανε, με προκλητικό τρόπο, τη συνεχιζόμενη απειλή των «σκοτεινών συμφερόντων» που επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Συγκεκριμένα, στο κείμενο που υπέγραψε στο βιβλίο, ανέφερε: «Αγαπητέ Ατατούρκ, σήμερα ολόκληρο το έθνος γιορτάζει με υπερηφάνεια για άλλη μια φορά την 103η επέτειο της Μεγάλης Νίκης. Μαζί με εσάς, που καταστήσατε την Ανατολία αιώνια και αμετάβλητη πατρίδα μας, τιμούμε με ευγνωμοσύνη τους συντρόφους σας στα όπλα, τους ηρωικούς μάρτυρες και τους βετεράνους. Όσοι έχουν ύπουλα σχέδια, όπως και πριν από έναν αιώνα, να ξέρουν πως δεν μένουμε αδρανείς. Αντιμέτωπη με τα σχέδια που αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της γεωγραφικής μας περιοχής, η χώρα μας λαμβάνει κάθε μέτρο για την ασφάλεια της και την ηρεμία των πολιτών της. Η Τουρκική Δημοκρατία, που σας εμπιστευτήκατε, βρίσκεται σε απόλυτη ασφάλεια υπό την ηγεσία αξιόπιστων και ικανών στελεχών. Ας αναπαυθεί η ψυχή σας».
Ειδήσεις σήμερα:
Γεωργιάδης για το επεισόδιο με εβραίους σε ταβέρνα της Νάξου: Αισθάνομαι ντροπή, είστε ευπρόσδεκτοι εδώ και ασφαλείς
Στον εισαγγελέα η 45χρονη με την Porsche - «Αν είχε Lada δεν θα ήμασταν εδώ» είπαν οι δικηγόροι της για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας αφορά
Η 30ή Αυγούστου, που σηματοδοτεί την 103η επέτειο της Νίκης του Σαγγάριου, γιορτάστηκε με μεγαλειώδη τελετές σε όλη την Τουρκία. Η κεντρική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ανιτκάμπιρ στην Άγκυρα. Η τελετή ξεκίνησε με την πομπή της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του κράτους στο «Ασλάνλι Γιόλ» (Οδός των Λιονταριών), όπου ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και άλλοι αξιωματούχοι κατέθεσαν στεφάνι.
30 Ağustos Zafer Bayramı Tebriklerini Kabul https://t.co/AfYjSn489S— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 30, 2025
Η τελετή ολοκληρώθηκε με την μετάβαση του Ερντογάν και των αξιωματούχων στο Misak-ı Milli Kulesi (Πύργος Εθνικής Διακήρυξης), όπου υπέγραψε το Ειδικό Βιβλίο του Ανιτκάμπιρ.
Aziz Atatürk;— 𝖖𝖊𝖓𝖈⋆𝐑 ㄹㄹ 🕶️ (@_qencSahin) August 30, 2025
Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içindedir. Ruhun Şad olsun.
— Cumhurbaşkanı Erdoğan pic.twitter.com/ZJbclP7TEi
Στο μήνυμά του, ο Ερντογάν επεσήμανε, με προκλητικό τρόπο, τη συνεχιζόμενη απειλή των «σκοτεινών συμφερόντων» που επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Συγκεκριμένα, στο κείμενο που υπέγραψε στο βιβλίο, ανέφερε: «Αγαπητέ Ατατούρκ, σήμερα ολόκληρο το έθνος γιορτάζει με υπερηφάνεια για άλλη μια φορά την 103η επέτειο της Μεγάλης Νίκης. Μαζί με εσάς, που καταστήσατε την Ανατολία αιώνια και αμετάβλητη πατρίδα μας, τιμούμε με ευγνωμοσύνη τους συντρόφους σας στα όπλα, τους ηρωικούς μάρτυρες και τους βετεράνους. Όσοι έχουν ύπουλα σχέδια, όπως και πριν από έναν αιώνα, να ξέρουν πως δεν μένουμε αδρανείς. Αντιμέτωπη με τα σχέδια που αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της γεωγραφικής μας περιοχής, η χώρα μας λαμβάνει κάθε μέτρο για την ασφάλεια της και την ηρεμία των πολιτών της. Η Τουρκική Δημοκρατία, που σας εμπιστευτήκατε, βρίσκεται σε απόλυτη ασφάλεια υπό την ηγεσία αξιόπιστων και ικανών στελεχών. Ας αναπαυθεί η ψυχή σας».
Ειδήσεις σήμερα:
Γεωργιάδης για το επεισόδιο με εβραίους σε ταβέρνα της Νάξου: Αισθάνομαι ντροπή, είστε ευπρόσδεκτοι εδώ και ασφαλείς
Στον εισαγγελέα η 45χρονη με την Porsche - «Αν είχε Lada δεν θα ήμασταν εδώ» είπαν οι δικηγόροι της για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας αφορά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα