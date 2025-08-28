Χρυσοχοΐδης: Μηδέν επεισόδια αθλητικής βίας, μηδέν καταλήψεις στα πανεπιστήμια

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη εξήρε το έργο των υπηρεσιών της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ επεσήμανε πως «αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολύ σημαντικής σοβαρής σχεδιασμένης δουλειάς που κάνουν οι άξιοι αξιωματικοί και το προσωπικό της ΕΛΑΣ»