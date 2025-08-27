Ζαχαράκη: Ιδρύεται Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο στη Δράμα με την έναρξη του σχολικού έτους 2025-2026

Από σήμερα έως και τις 2 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επιλογή κατεύθυνσης - «Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά και να ενισχύσουμε την εκπαιδευτική και πολιτιστική ζωή απ΄άκρου εις άκρον της χώρας», δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού