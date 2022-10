ΗΠΑ: Έμεινε εκτός αμερικανικής Γερουσίας η τροπολογία Mενέντεζ για τα F-16

, ιδιαίτερο ρόλο για την τροπή που πήραν τα πράγματα σχετικά με τις τροπολογίες για τα F-16 - εκτός από τις επιφυλάξεις που εξέφρασαν οι Ρεπουμπλικάνοι συμπρόεδροι των Επιτροπών Διεθνών Σχέσεων και Άμυνας στη Γερουσία - διαδραμάτισε και η παρασκηνιακή πίεση που άσκησε ο Λευκός Οίκος, ο οποίος επιθυμεί να μην περιορίζονται οι διαθέσιμες επιλογές του από τέτοιες δεσμευτικές τροπολογίες.





ανεξαρτήτως του νομοσχεδίου NDAA ο γερουσιαστής Μενέντεζ διατηρεί το δικαίωμα ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας να προβάλει βέτο στην έγκριση αμυντικών συμβάσεων.

#BREAKING US Senate version of 2023 National Defense Authorization Act (NDAA) bill removes stipulations on sale of F-16s to Türkiye: Sources pic.twitter.com/FCjodJyfTG