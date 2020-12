Και τα Χριστούγεννα απαγόρευση κυκλοφορίας 22:00 με 05:00 - Ανοίγουν από αύριο οι υπηρεσίες περιποίησης νυχιών

Την επανεκκίνηση, Στέλιος Πέτσας.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επεσήμανε ότι «τα φαινόμενα “μαύρης εργασίας” είναι δυστυχώς εκτεταμένα», για αυτό, όπως είπε, είναι προτιμότερο να λειτουργούν με κανόνες και υγειονομικά πρωτοκόλλα παρά ανεξέλεγκτα κατ’ οίκον.Ως προς την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ο κ. Πέτσας σημείωσε ότιπροερχόμενων από δύο οικογένειες, ενώ θα ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 10 μ.μ. έως τις 5 π.μ.Σε ό,τι αφορά τις εκκλησίες, ο κ. Πέτσαςμε τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο εντός της ημέρας.«Το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊούΤα σταθερά υψηλά ποσοστά μόλυνσης του ιού υποχρεώνουν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις όχι μόνο να διατηρήσουν αλλά να ενισχύσουν τους περιορισμούς», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωποςξεκινώντας την εξ αποστάσεων ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Χώρες όπως το Βέλγιο, η Γαλλία και η Ιταλία επεκτείνουν τα μέτρα και επιβάλλουν αυστηρούς περιορισμούς για το διάστημα των εορτών», πρόσθεσε.Ανέφερε ότι, «η χώρα με το ισχυρότερο σύστημα υγείας και τον υψηλότερο αριθμό κατά κεφαλήν ΜΕΘ, στην ΕΕ, που δεν κατάφερε να περιορίσει το φονικό αυτό κύμα παρά τα περιοριστικά που έλαβε από τις αρχές Νοεμβρίου. Και ττρεισήμισι εβδομάδων έως τις 10 Ιανουαρίου του νέου έτους.Υπενθυμίζεται ότι η Γερμανία στο πρώτο κύμα της πανδημίας την άνοιξη είχε καλύτερες επιδόσεις από τους περισσότερους γείτονές της ενώ σήμερα αντιμετωπίζει», τόνισε ο κ. Πέτσας.«Το γεγονός αυτό κρούει μια μεγάλη καμπάνα κινδύνου για όλους μας», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε «το επιδημιολογικό φορτίο στη χώρα μας εξακολουθεί να παραμένει βαρύ. Ταυτόχρονα συνεχίζεται και η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας κι ακόμη περισσότερο στις».Τόνισε ότι «από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την προστασία της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής.τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του lockdown ώστε όλοι μαζί οι πολίτες με πίστη στις δυνάμεις μας να περάσουμε με ασφάλεια αυτές τις διαφορετικές γιορτές.Το λιανεμπόριο παραμένει σε αναστολή.που άρχισε χθες, καθώς και η επαναλειτουργία των βιβλιοπωλείων, των κομμωτηρίων και των ΚΤΕΟ, που άρχισε σήμερα.Πάντοτεγια τις αναγκαίες μετακινήσεις. Και με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται στο ακέραιο οι όροι και οι προϋποθέσεις που τέθηκαν για να αποτραπούν άσκοπες μετακινήσεις και κάθε ενδεχόμενο συγχρωτισμού. Υπενθυμίζεται ότι για τα κομμωτήρια καιενώ για το click away δεν επιτρέπεται είσοδος εντός του καταστήματος ούτε πληρωμή με μετρητά, ούτε ουρά άνω



Διαβάστε ολόκληρη την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών



Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους,



A. Για τον κορονοϊό



To δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού εξακολουθεί, δυστυχώς, να χτυπάει ολόκληρη την Ευρώπη.

Τα σταθερά υψηλά ποσοστά μόλυνσης του ιού υποχρεώνουν τις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όχι μόνο να διατηρήσουν, αλλά να ενισχύσουν τους περιορισμούς.



Χώρες όπως το Βέλγιο, η Γαλλία και η Ιταλία επεκτείνουν τα μέτρα και επιβάλλουν αυστηρούς περιορισμούς για το διάστημα των εορτών.



Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η Γερμανία – η χώρα με το ισχυρότερο δημόσιο σύστημα υγείας και τον υψηλότερο αριθμό κατά κεφαλήν Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση – που δεν κατάφερε να περιορίσει το φονικό αυτό κύμα, παρά τα περιοριστικά μέτρα που έλαβε από τις αρχές Νοεμβρίου.

Και τώρα προχωράει, αναγκαστικά, στην επιβολή ενός γενικού απαγορευτικού (lockdown) τρεισήμισι εβδομάδων, έως τις 10 Ιανουαρίου του νέου έτους. Υπενθυμίζεται ότι η Γερμανία, στο πρώτο κύμα της πανδημίας την άνοιξη, είχε καλύτερες επιδόσεις από τους περισσότερους γείτονές της, ενώ σήμερα αντιμετωπίζει μία από τις σοβαρότερες απειλές από το δεύτερο κύμα.



Το γεγονός αυτό κρούει μια μεγάλη καμπάνα κινδύνου για όλους μας.



Το επιδημιολογικό φορτίο στη χώρα μας εξακολουθεί να παραμένει βαρύ. Ταυτόχρονα συνεχίζεται και η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και ακόμη περισσότερο στις ΜΕΘ, καθώς οι διασωληνωμένοι συμπολίτες χθες ήταν 552.

Από την πρώτη στιγμή η Κυβέρνηση έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την προστασία της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής.



Με αυτόν το γνώμονα, αποφάσισε να συνεχιστούν έως και τις 7 Ιανουαρίου τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του lockdown, ώστε όλοι μαζί οι πολίτες, με πίστη στις δυνάμεις μας, να περάσουμε με ασφάλεια αυτές τις διαφορετικές γιορτές.



Το λιανεμπόριο παραμένει σε αναστολή. Εξαίρεση αποτελούν η λειτουργία – και μόνον – της παραλαβής εκτός του καταστήματος (click away), που άρχισε χθες, καθώς και η επαναλειτουργία των βιβλιοπωλείων, των κομμωτηρίων και των ΚΤΕΟ, που άρχισε σήμερα.



Πάντοτε βέβαια με την αποστολή SMS στο 13033 για τις αναγκαίες μετακινήσεις. Και με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται στο ακέραιο οι όροι και οι προϋποθέσεις που τέθηκαν για να αποτραπούν άσκοπες μετακινήσεις και κάθε ενδεχόμενο συγχρωτισμού. Υπενθυμίζεται ότι για τα κομμωτήρια και τα βιβλιοπωλεία ισχύει ανώτατο όριο επιτρεπόμενων πελατών εντός του καταστήματος, ενώ για το click away δεν επιτρέπεται είσοδος εντός του καταστήματος ούτε πληρωμή με μετρητά, ούτε ουρά άνω των 9 ατόμων στην είσοδο.

Επιπλέον αυτών:



Από αύριο το πρωί, τίθενται σε λειτουργία και οι υπηρεσίες περιποίησης νυχιών. Τα φαινόμενα «μαύρης εργασίας» και καταστρατήγησης των υγειονομικών μέτρων στον χώρο αυτό είναι δυστυχώς εκτεταμένα, όπως φαίνεται και με μια ματιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) το Σαββατοκύριακο. Για αυτό είναι προτιμότερο να λειτουργούν με κανόνες και υγειονομικά πρωτοκόλλα παρά ανεξέλεγκτα κατ’ οίκον. Αναλυτικά στοιχεία για τους σχετικούς ΚΑΔ θα περιγράφουν με δελτίο τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αργότερα σήμερα.



Για την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, συστήνουμε σε όλους, αυτές οι γιορτές να μην είναι αφορμή για συγχρωτισμό. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η συγκέντρωση σε σπίτια περισσοτέρων των 9 ατόμων προερχομένων από δύο οικογένειες, ενώ θα ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 10 το βράδυ έως τις 5 το πρωί.



Σε ό,τι αφορά τις εκκλησίες μας, θα υπάρξει εντός της ημέρας επικοινωνία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Ιερώνυμο.



Σε σχέση με τα γενικά μέτρα, σημειώνεται ότι από χθες οι νυχτερινές μετακινήσεις επιτρέπονται έως τις 10 το βράδυ, αντί για τις 9 που ίσχυε πριν.



Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων, για τον μήνα Δεκέμβριο, παραμένουν σε ισχύ και για τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου οι οποίες θα λειτουργήσουν με το σύστημα click away. Μπορούν έτσι και τον Δεκέμβριο:



- Να θέσουν εργαζόμενους σε προσωρινή αναστολή της σύμβασης εργασίας.

- Να έχουν μείωση ενοικίου 40%.

- Να έχουν αναστολή ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

- Να συμμετάσχουν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, που θα καταβληθεί τον Ιανουάριο.

- Να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.



Β. Για τον εμβολιασμό



Στο μεταξύ, συνεχίζεται η προετοιμασία προκειμένου να είναι όλα έτοιμα για την ώρα του εμβολιασμού. Για τον σκοπό αυτόν, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το Σάββατο ευρεία σύσκεψη με την ηγεσία των εμπλεκόμενων Υπουργείων και υπηρεσιακούς παράγοντες. Εξετάστηκαν η προετοιμασία για την παραλαβή, την αποθήκευση και τη διανομή του εμβολίου, η εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών και η εξειδίκευση του τρόπου με τον οποίο οι πολίτες θα κλείνουν ραντεβού στα εμβολιαστικά κέντρα.



Θα χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτόν η άυλη συνταγογράφηση και θα δημιουργηθεί η ψηφιακή πλατφόρμα «emvolio.gov.gr».



Για τους συμπολίτες μας που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές δεξιότητες θα αξιοποιηθούν τα φαρμακεία της χώρας, τα οποία είναι πάνω από δέκα χιλιάδες και ενδεχομένως τα ΚΕΠ.



Πρόκειται για ένα τεράστιας έκτασης εγχείρημα με εκατοντάδες μικρές λεπτομέρειες, οι οποίες διευθετούνται έτσι ώστε ο εμβολιασμός να ξεκινήσει αμέσως μετά την παραλαβή της πρώτης παρτίδας εμβολίων.



Γ. Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο



Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου έκανε ένα ακόμη βήμα στην άσκηση πίεσης προς την πλευρά της Τουρκίας για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα:



- Καταδικάζει την τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και απέναντι στην ίδια την Ένωση.



- Διευρύνει τη λίστα των υποκείμενων σε κυρώσεις προσώπων και των οντοτήτων που εμπλέκονται σε παράνομες γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.



- Έδωσε εντολή στον Ύπατο Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να υποβάλουν το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο του 2021 γραπτή έκθεση, η οποία θα αφορά όλο το φάσμα των ευρωτουρκικών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης της Τελωνειακής Σύνδεσης.



- Καλεί τη γειτονική χώρα να επιδείξει συνέπεια και συνέχεια στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης, προκειμένου να καταστεί εφικτή η επανέναρξη των διερευνητικών επαφών, οι οποίες θα έχουν ως αντικείμενο την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.



- Καταδικάζει τις μονομερείς τουρκικές ενέργειες στα Βαρώσια και καλεί την Τουρκία σε πλήρη συμμόρφωση με τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.



- Επισημαίνει ότι η Τουρκία πρέπει να συνεργαστεί για να αντιμετωπίσει τα δίκτυα των παράνομων διακινητών, ώστε να περιοριστούν οι ροές στο Αιγαίο.



Όλα αυτά είναι βήματα προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Πιο αργά ίσως από όσο θα θέλαμε.

Αλλά όλα μαζί συνθέτουν έναν μοχλό πίεσης προς την Τουρκία για να τερματίσει την παραβατική και προκλητική της συμπεριφορά.



Δ. Προϋπολογισμός



Συνεχίζεται σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο με τις ομιλίες του Πρωθυπουργού και των Πολιτικών Αρχηγών στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2021.



Έναν Προϋπολογισμό, που κατατέθηκε εν μέσω της σοβαρότερης υγειονομικής κρίσης των τελευταίων 100 ετών. Την ίδια ώρα που κράτη, κυβερνήσεις και κοινωνίες, σε όλον τον κόσμο, δοκιμάζονται από τους ισχυρούς κλυδωνισμούς και τη μεγαλύτερη παγκόσμια ύφεση στην μεταπολεμική ιστορία.



Σε αυτό το πλαίσιο η χώρα μας δεν μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση και το 2020 θα κλείσει με βαθιά ύφεση. Όχι όμως τη βαθύτερη στην Ευρώπη, όπως ισχυρίζεται η Αξιωματική Αντιπολίτευση απομονώνοντας στοιχεία του τρίτου τριμήνου του έτους. Διότι στο 9μηνο του 2020 η ύφεση στη χώρα μας ήταν 8,5%, ενώ άλλες χώρες του Νότου όπως η Ιταλία και η Ισπανία κατέγραψαν ύφεση σημαντικά μεγαλύτερη, 9,4% και 11,5% αντίστοιχα.



Είναι προφανές ότι η Ελλάδα κατάφερε καλύτερη επίδοση, γιατί αποκατέστησε την Εμπιστοσύνη τόσο με την αποφασιστική διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, όσο και με τη συνετή διαχείριση των οικονομικών συνεπειών της.

Και η εμπιστοσύνη αυτή επιβεβαιώνεται τόσο από τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια σε ελληνικούς τίτλους κάθε διάρκειας, όσο και από την προσέλκυση μεγάλων ξένων επενδύσεων που θα δώσουν στη χώρα νέα δυναμική και νέες, καλύτερα αμειβόμενες, θέσεις εργασίας. Με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις επενδύσεις της Microsoft, το έργο της Volkswagen στην Αστυπάλαια και την επέκταση των επενδύσεων της Pfizer στη Θεσσαλονίκη.



Η Εμπιστοσύνη όμως δεν χαρίζεται, αλλά κερδίζεται κάθε μέρα, καθώς η Κυβέρνηση αφενός αντιμετωπίζει τις κρίσεις και αφετέρου συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις που στρώνουν το έδαφος για την επόμενη μέρα. Δεκάδες μεταρρυθμίσεις, που - όλες - έχουν έναν κύριο στόχο: να κάνουν τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη.

Στο ίδιο πνεύμα συνεχίζουμε το 2021.



Με συνετό μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής που εμπεδώνει την εμπιστοσύνη, συνδυάζοντας προσωρινά μέτρα ανακούφισης από την πανδημία, με μόνιμα μέτρα μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών που αφήνουν μεγαλύτερο εισόδημα στην τσέπη των εργαζομένων και κάνουν πιο ελκυστική την ανάληψη επενδύσεων που φέρνουν δουλειές και ανάπτυξη στον τόπο.



Στα προσωρινά μέτρα, έχει προβλεφθεί αποθεματικό ύψους 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2021 που μαζί με τα 24 δισεκατομμύρια ευρώ το 2020, φτάνουν τα 31,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή όσα θα πάρουμε περίπου τα επόμενα χρόνια από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Στα μόνιμα μέτρα, η νομοθέτηση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, μειώνουν το μη-μισθολογικό κόστος, καθιστούν πιο ελκυστική την απασχόληση, αυξάνουν το καθαρό εισόδημα των εργαζομένων και τονώνουν την ιδιωτική κατανάλωση.



Ωστόσο ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2021, πέραν της έμπρακτης στήριξης των πληττόμενων από την πανδημία και της μείωσης φόρων και εισφορών, κάνει κάτι πολύ περισσότερο.



Χρηματοδοτεί όλες τις προτεραιότητες του κυβερνητικού έργου:



- Από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, μέχρι όλους τους μηχανισμούς της εξωστρέφειας της οικονομίας μας.

- Από την δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας μέσω των προγραμμάτων ενός νέου, εκσυγχρονισμένου ΟΑΕΔ, μέχρι τη στήριξη των συμπολιτών μας στη Δυτική Μακεδονία και την Μεγαλόπολη που εισέρχονται στον δρόμο της απολιγνιτοποίησης.



- Και φυσικά, στον κρίσιμο τομέα της Εθνικής Άμυνας, την ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της Πατρίδας μας, μέσω των εξοπλιστικών προγραμμάτων, την αναβάθμιση της αμυντικής μας βιομηχανίας και την αύξηση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.



Ο Προϋπολογισμός του 2021 αποδεικνύει την ικανότητα της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να διαχειριστεί την κρίση με μεθοδικότητα και σχέδιο και να συνεχίσει στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων.

Έναν δρόμο, που οδηγεί τελικά στην ευημερία όλων των πολιτών, χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις.

Ο Προϋπολογισμός του 2021 είναι η «άγκυρα» ασφάλειας και σταθερότητας, που θα μας επιτρέψει να μην παρασυρθούμε από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης και να ξεπεράσουμε τα πρόσκαιρα εμπόδια που ορθώνονται μπροστά μας.



E. Πρόγραμμα του Πρωθυπουργού



Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 60 ετών από την υπογραφή της σύμβασης για τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει, σήμερα στις 13:50, σε ψηφιακή συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Angel Gurría και την Πρωθυπουργό της Ισλανδίας, Katrín Jakobsdóttir, με θέμα «Ο παγκόσμιος ρόλος του ΟΟΣΑ: 60 χρόνια καλύτερων πολιτικών για καλύτερες ζωές».



Αύριο Τρίτη, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Βουλή των Ελλήνων, στο πλαίσιο της ψήφισης του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2021.

Την Τετάρτη, στις 10:30, θα συμμετέχει στο Διαδικτυακό Forum για την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου για τα Άτομα με Αναπηρία.



Σας ευχαριστώ και παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας, με τη συνήθη ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής. Τις ερωτήσεις θα συντονίζει ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού κ. Γιώργος Ευθυμίου, τηρώντας αυστηρή σειρά προτεραιότητας.