Παρίσι 2024: Ο μπλε «Διόνυσος» της τελετής έναρξης σπάει την σιωπή του μετά τις αντιδράσεις για τον Μυστικό Δείπνο

This is not parody this is the Opening Ceremony for the 2024 Olympic Games in Paris.



Opening ceremonies used to be amazing.



What type of gay, creepy, demonic shit is this?



I’m fucking disgusted.#OpeningCeremony pic.twitter.com/THRs5U1OTX — Cinema Shogun (@CinemaShogun) July 26, 2024

The interpretation of the Greek God Dionysus makes us aware of the absurdity of violence between human beings. #Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/FBlQNNUmvV — The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024

Αρκετοί εκπρόσωποι θρησκειών εξέφρασαν την δυσαρέσκεια τους κάνοντας λόγο ότι ήταν προσβολή για την πίστη των Χριστιανών καθολικών. Χαρακτηριστική όμως είναι η αντίδραση της Γαλλικής Καθολικής Εκκλησίας.

Σε δήλωση που εκδόθηκε τονίζεται ότι παρότι η τελετή προσέφερε υπέροχες στιγμές σε όλον τον κόσμο, ωστόσο, περιλάμβανε και σκηνές χλευασμού της Χριστιανοσύνης για τις οποίες όπως τονίζεται «λυπούμαστε βαθιά».

«Σκεφτόμαστε όλους τους Χριστιανούς σε όλες τις ηπείρους που έχουν πληγωθεί από αυτές τις σκηνές», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Στην ίδια δήλωση, γίνεται λόγος για «ιδεολογικές προκαταλήψεις λίγων καλλιτεχνών».

Πάντως, το σκεπτικό των διοργανωτών ήταν να αναδείξουν την νυχτερινή ζωή του Παρισιού και ταυτόχρονα να αποδείξουν ότι η γαλλική πρωτεύουσα είναι ένας τόπος, ανεκτικότητας, ευχαρίστησης και ανατροπής. Από την άλλη, κάποιοι σημειώνουν ότι δεν πρόκειται για αναπαράσταση κάποιου ιερού βιβλίου ή εικόνας αλλά ενός καλλιτέχνη που φαντάστηκε πως θα ήταν ο μυστικός δείπνος.

This is crazy. Opening your event by replacing Jesus and the disciples at the The Last Supper with men in drag. There are 2.4 billion Christians on earth and apparently the Olympics wanted to declare loudly to all of them, right out of the gate

NOT WELCOME pic.twitter.com/T88AmXbqXL — Clint Russell (@LibertyLockPod) July 26, 2024

The 2024 Paris Olympics has gone full Woke dystopian.



The opening ceremony was filled with transgend*r mockery of the Last Supper, the Golden Calf idol, and even the Pale Horse from the Book of Revelation.



The Olympics has made it clear that Christian viewers aren't welcome. pic.twitter.com/LgawyE6YRX — Kyle Becker (@kylenabecker) July 26, 2024

Last night’s mockery of the Last Supper was shocking and insulting to Christian people around the world who watched the opening ceremony of the Olympic Games.



The war on our faith and traditional values knows no bounds today. But we know that truth and virtue will always… pic.twitter.com/s88c9ymG9j — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) July 27, 2024

The opening ceremony of the 2024 Olympics feature Trannies and drag queens re-creating the last supper.



What is wrong with the French? pic.twitter.com/BO6S52JbIp — 𝐓𝐡𝐞 𝐀𝐫𝐭 𝐨𝐟 𝐏𝐮𝐫𝐩𝐨𝐬𝐞 🇺🇸 (@creation247) July 26, 2024

The opening ceremony of the 2024 Olympics feature Trannies and drag queens re-creating the last supper.



What is wrong with the French? pic.twitter.com/BO6S52JbIp — 𝐓𝐡𝐞 𝐀𝐫𝐭 𝐨𝐟 𝐏𝐮𝐫𝐩𝐨𝐬𝐞 🇺🇸 (@creation247) July 26, 2024

που πρωταγωνίστησε στο δρώμενο της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων , που κάποιοι ονόμασαν ως παρωδία τουέσπασε τη σιωπή του και μίλησε για το σκετς που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.Ο Γάλλος ηθοποιός και τραγουδιστήςυποδύονταν τον Έλληνα θεό του κρασιού Διονύσο σε μια αναπαράσταση που προκάλεσε αντιδράσεις με πολλούς να λένε πως επρόκειτο για την διάσημη απεικόνιση από τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι του Μυστικού Δείπνου (προκαλώντας μάλιστα για την αντίδραση της γαλλικής Καθολικής Εκκλησίας).Ωστόσο, ο ηθοποιός υπεραμύνθηκε τον ρόλο του, λέγοντας: «Δεν θα ήταν διασκεδαστικό αν δεν υπήρχαν αντιπαραθέσεις. Δεν θα ήταν βαρετό αν όλοι συμφωνούσαν σε αυτόν τον πλανήτη;». Κάποιοι πάντως δεν εντυπωσιάστηκαν. Κατηγόρησαν αντιθέτως τους διοργανωτές ότι δημιούργησαν μια «woke» παρωδία του εμβληματικού πίνακα του Λεονάρντο ντα Βίντσι «Μυστικός Δείπνος».Στην τελετή έναρξης συμμετείχαν μοντέλα, χορευτές, είδωλα της μόδας και drag queens, καθώς συγκεντρώνονταν σε μια γέφυρα πάνω από τον Σικουάνα γύρω από ένα τραπέζι, το οποίο χρησίμευε και ως πασαρέλα.Στο κέντρο βρισκόταν μια γυναίκα που φορούσε χρυσό στέμμα, περιτριγυρισμένη από πολλές drag queens και δεκάδες χορευτές και καλλιτέχνες. Μια επίδειξη μόδας που παρουσίαζε ρούχα σχεδιασμένα από μερικούς από τους πιο υποσχόμενους νέους σχεδιαστές της Γαλλίας βρέθηκε στο επίκεντρο της σκηνής, καθώς οι καθήμενοι εκατέρωθεν εκτελούσαν επιδέξια χορογραφία.Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν και το είδωλο του Drag Race, η Nicky Doll, η οποία έχει εμφανιστεί στο γαλλικό franchise, RuPaul's Drag Race UK vs The World και τώρα φιλοξενεί τη δική της εκδοχή στη Γαλλία.Ορισμένοι τηλεθεατές παρομοίασαν τον ηθοποιό με «στρουμφάκι» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φορούσε ένα στενό μπλε κορμάκι που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία.Ενόψει των αγώνων του Παρισιού το έργο «Ιερά Παιχνίδια» έχει κινητοποίησει για σχεδόν τρία χρόνια πολλούς Καθολικούς που συγκεντρώθηκαν για να μοιραστούν τον αθλητικό ενθουσιασμό γύρω από τους αγώνες του Παρισιού, ένα υπέροχο γεγονός που διοργανώνει η χώρα μας.Την περασμένη εβδομάδα, με χαρά διοργανώσαμε και την εναρκτήρια λετιουργία της Ολυμπιακής εκεχειρίας παρουσία πολλών θρησκευτικών, πολιτικών και αθλητικών προσωπικοτήτων.Πιστεύουμε ότι οι αξίες και οι αρχές που εκφράζονται και διαδίδονται από τον αθλητισμό και τους Ολυμπιακούς Αγώνες συμβάλλουν σε αυτή την ανάγκη για ενότητα και αδελφότητα που τόσο πολύ χρειάζεται ο κόσμος μας, με σεβασμό στις πεποιθήσεις όλων, γύρω από τον αθλητισμό που μας ενώνει και παράγει την ειρήνη στα έθνη και τις καρδιές τους.Η τελετή έναρξης χθες, προσέφερε σε όλον τον κόσμο υπέροχες στιγμές ομορφιάς, χαράς, πλούσιες σε συναισθήματα παγκοσμίως.Όμως, δυστυχώς, η ίδια τελετή περιλάμβανε και σκηνές χλελυασμού του Χριστιανισμού για τις οποίες λυπούμαστε βαθιά.Ευχαριστούμε τα μέλη άλλων θρησκειών που εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους. Σήμερα, σκεφτόμαστε ολους τους χριστιανούς σε όλες τις ηπείρους του κόσμου που πληγώθηκαν από αυτές τις σκηνές. Πρέπει να καταλάβουν ότι η ολυμπιακή γιορτή εκτείνεται πέρα από τις ιδεολογικές προκαταλήψεις λίγων καλλιτεχνών.Ο αθλητισμός είναι μια υπέροχη ανθρώπινη δραστηριότητα που ευφραίνει βαθιά τις καρδιές των αθλητών και των θεατών.Ο Ολυμπισμόςείναι ένα κίνημα που υπηρετεί την πραγματικότητα της ενότητας και της αδελφότητας.Θέση στον αγωνιστικό χώρο ας φέρει η αλήθεια, η παρηγορία και η χαρά σε όλους.