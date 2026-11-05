Βρέθηκε η λύση για το κυκλοφοριακό της Αττικής;
Βρέθηκε η λύση για το κυκλοφοριακό της Αττικής;
Στο συνέδριο «Green Deal Greece 2026» αναλύθηκαν οι αιτίες του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική και προτάθηκαν τα απαραίτητα μέτρα.
UPD:
Το 6ο συνέδριο «Green Deal Greece 2026» που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) πραγματοποιήθηκε με θέμα: «Ανθεκτικότητα: η νέα βιωσιμότητα;».
UPD:
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