Βρέθηκε η λύση για το κυκλοφοριακό της Αττικής;
NEWSAUTO.GR

Βρέθηκε η λύση για το κυκλοφοριακό της Αττικής;

Στο συνέδριο «Green Deal Greece 2026» αναλύθηκαν οι αιτίες του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική και προτάθηκαν τα απαραίτητα μέτρα.

Βρέθηκε η λύση για το κυκλοφοριακό της Αττικής;
UPD:

Το 6ο συνέδριο «Green Deal Greece 2026» που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) πραγματοποιήθηκε με θέμα: «Ανθεκτικότητα: η νέα βιωσιμότητα;».

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UPD:
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