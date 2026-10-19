Αμορτισέρ: Γιατί ο έλεγχος στο ΚΤΕΟ είναι απαραίτητος (+video)
Αμορτισέρ: Γιατί ο έλεγχος στο ΚΤΕΟ είναι απαραίτητος (+video)
Τα αμορτισέρ χάνουν σταδιακά την απόδοσή τους χωρίς πάντα να προειδοποιούν. Ο έλεγχος στην AUTOVISION δείχνει γιατί η πραγματική τους κατάσταση χρειάζεται μετρήσεις, όχι εκτιμήσεις.
Ο οδηγός θα προσέξει ένα φθαρμένο ελαστικό, θα ακούσει τα τακάκια που διαμαρτύρονται, θα δει μια προειδοποίηση στον πίνακα οργάνων. Με τα αμορτισέρ, όμως, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα.
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