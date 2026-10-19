Αμορτισέρ: Γιατί ο έλεγχος στο ΚΤΕΟ είναι απαραίτητος (+video)

Ο οδηγός θα προσέξει ένα φθαρμένο ελαστικό, θα ακούσει τα τακάκια που διαμαρτύρονται, θα δει μια προειδοποίηση στον πίνακα οργάνων. Με τα αμορτισέρ, όμως, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα.