Αμορτισέρ: Γιατί ο έλεγχος στο ΚΤΕΟ είναι απαραίτητος (+video)
NEWSAUTO.GR

Αμορτισέρ: Γιατί ο έλεγχος στο ΚΤΕΟ είναι απαραίτητος (+video)

Τα αμορτισέρ χάνουν σταδιακά την απόδοσή τους χωρίς πάντα να προειδοποιούν. Ο έλεγχος στην AUTOVISION δείχνει γιατί η πραγματική τους κατάσταση χρειάζεται μετρήσεις, όχι εκτιμήσεις.

Αμορτισέρ: Γιατί ο έλεγχος στο ΚΤΕΟ είναι απαραίτητος (+video)
Ο οδηγός θα προσέξει ένα φθαρμένο ελαστικό, θα ακούσει τα τακάκια που διαμαρτύρονται, θα δει μια προειδοποίηση στον πίνακα οργάνων. Με τα αμορτισέρ, όμως, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης