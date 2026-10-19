Γαλλία και Γερμανία σώζουν τους κινητήρες βενζίνης και diesel - Τι σημαίνει για τον Έλληνα

Η Γαλλία και η Γερμανία ενώνουν τις δυνάμεις τους για να κρατήσουν τους κινητήρες εσωτερικής καύσης στην ευρωπαϊκή αγορά. Με κοινή ανακοίνωση στις 16 Οκτωβρίου 2026, συμφώνησαν σε μια προσέγγιση που συνδέει την περιβαλλοντική μετάβαση με την ευρωπαϊκή παραγωγή.







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