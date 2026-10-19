Γαλλία και Γερμανία σώζουν τους κινητήρες βενζίνης και diesel - Τι σημαίνει για τον Έλληνα
NEWSAUTO.GR

Γαλλία και Γερμανία σώζουν τους κινητήρες βενζίνης και diesel - Τι σημαίνει για τον Έλληνα

Γαλλία και Γερμανία συμφώνησαν να διεκδικήσουν περισσότερο χώρο για θερμικούς κινητήρες μετά το 2035. Η ευρωπαϊκή έγκριση εκκρεμεί, όμως η εξέλιξη αφορά άμεσα όσους σχεδιάζουν αγορά αυτοκινήτου βενζίνης, diesel ή υβριδικού.

Γαλλία και Γερμανία σώζουν τους κινητήρες βενζίνης και diesel - Τι σημαίνει για τον Έλληνα
UPD:

Η Γαλλία και η Γερμανία ενώνουν τις δυνάμεις τους για να κρατήσουν τους κινητήρες εσωτερικής καύσης στην ευρωπαϊκή αγορά. Με κοινή ανακοίνωση στις 16 Οκτωβρίου 2026, συμφώνησαν σε μια προσέγγιση που συνδέει την περιβαλλοντική μετάβαση με την ευρωπαϊκή παραγωγή.



δειτε εδω


UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης