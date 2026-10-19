Γαλλία και Γερμανία σώζουν τους κινητήρες βενζίνης και diesel - Τι σημαίνει για τον Έλληνα
Γαλλία και Γερμανία σώζουν τους κινητήρες βενζίνης και diesel - Τι σημαίνει για τον Έλληνα
Γαλλία και Γερμανία συμφώνησαν να διεκδικήσουν περισσότερο χώρο για θερμικούς κινητήρες μετά το 2035. Η ευρωπαϊκή έγκριση εκκρεμεί, όμως η εξέλιξη αφορά άμεσα όσους σχεδιάζουν αγορά αυτοκινήτου βενζίνης, diesel ή υβριδικού.
Γαλλία και Γερμανία συμφώνησαν να διεκδικήσουν περισσότερο χώρο για θερμικούς κινητήρες μετά το 2035. Η ευρωπαϊκή έγκριση εκκρεμεί, όμως η εξέλιξη αφορά άμεσα όσους σχεδιάζουν αγορά αυτοκινήτου βενζίνης, diesel ή υβριδικού.
UPD:
Η Γαλλία και η Γερμανία ενώνουν τις δυνάμεις τους για να κρατήσουν τους κινητήρες εσωτερικής καύσης στην ευρωπαϊκή αγορά. Με κοινή ανακοίνωση στις 16 Οκτωβρίου 2026, συμφώνησαν σε μια προσέγγιση που συνδέει την περιβαλλοντική μετάβαση με την ευρωπαϊκή παραγωγή.
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