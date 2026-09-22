Αυτό είναι το τανκ του μέλλοντος, σύμφωνα με τους Κινέζους. Θα φτιαχτεί ποτέ;
NEWSAUTO.GR

Αυτό είναι το τανκ του μέλλοντος, σύμφωνα με τους Κινέζους. Θα φτιαχτεί ποτέ;

Με κίνηση από πυρηνικό αντιδραστήρα και ηλεκτρομαγνητικό κανόνι που πυροβολεί με ταχύτητα 12.600 χλμ/ώρα, το τανκ του μέλλοντος είναι το παρακάτω και το σκέφτηκαν Κινέζοι. Θα καταφέρουν όμως να το κάνουν λειτουργικό;

Αυτό είναι το τανκ του μέλλοντος, σύμφωνα με τους Κινέζους. Θα φτιαχτεί ποτέ;
Οι Κινέζοι έχουν κάνει τεράστια άλματα εξέλιξης τα τελευταία χρόνια. Τώρα, οι επιστήμονες που ασχολούνται με τον τομέα της άμυνας προσπαθούν να εξελίξουν το τανκ του μέλλοντος, καθώς και την τεχνολογία που θα το εξοπλίζει. Ο τελικός στόχος είναι ένα ερπυστριοφόρο το οποίο θα κινείται με πυρηνικό αντιδραστήρα.

Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης