Αυτό είναι το τανκ του μέλλοντος, σύμφωνα με τους Κινέζους. Θα φτιαχτεί ποτέ;
Αυτό είναι το τανκ του μέλλοντος, σύμφωνα με τους Κινέζους. Θα φτιαχτεί ποτέ;
Με κίνηση από πυρηνικό αντιδραστήρα και ηλεκτρομαγνητικό κανόνι που πυροβολεί με ταχύτητα 12.600 χλμ/ώρα, το τανκ του μέλλοντος είναι το παρακάτω και το σκέφτηκαν Κινέζοι. Θα καταφέρουν όμως να το κάνουν λειτουργικό;
Οι Κινέζοι έχουν κάνει τεράστια άλματα εξέλιξης τα τελευταία χρόνια. Τώρα, οι επιστήμονες που ασχολούνται με τον τομέα της άμυνας προσπαθούν να εξελίξουν το τανκ του μέλλοντος, καθώς και την τεχνολογία που θα το εξοπλίζει. Ο τελικός στόχος είναι ένα ερπυστριοφόρο το οποίο θα κινείται με πυρηνικό αντιδραστήρα.
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