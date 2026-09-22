Αυτό είναι το τανκ του μέλλοντος, σύμφωνα με τους Κινέζους. Θα φτιαχτεί ποτέ;

Οι

έχουν κάνει τεράστια άλματα εξέλιξης τα τελευταία χρόνια. Τώρα, οι επιστήμονες που ασχολούνται με τον τομέα της άμυνας προσπαθούν να εξελίξουν το

, καθώς και την τεχνολογία που θα το εξοπλίζει. Ο τελικός στόχος είναι ένα

το οποίο θα κινείται με