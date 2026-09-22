Circuit27: Η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη του karting (+video)

Στη χώρα όπου ο μηχανοκίνητος αθλητισμός απαξιώνεται προκλητικά από την πολιτεία, σε βαθμό που τις πίστες τις ψάχνεις με το… κιάλι και οι Έλληνες επαγγελματίες οδηγοί/ αναβάτες αγώνων είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, χρειάζεται ιδιαίτερη τόλμη, πάθος και μία δόση τρέλας για να ξεκινήσεις μία καινούρια πίστα από το μηδέν.