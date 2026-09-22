Circuit27: Η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη του karting (+video)
NEWSAUTO.GR

Circuit27: Η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη του karting (+video)

Μέσα σε περίπου έναν χρόνο λειτουργίας, ένα τεχνικό σιρκουί 1,46 χιλιομέτρων στη Βόρεια Ελλάδα, με εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών, έχει ήδη φιλοξενήσει διεθνές πρωτάθλημα karting. Και σύντομα θα μας βάλει ακόμα περισσότερο στον παγκόσμιο χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Circuit27: Η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη του karting (+video)
Στη χώρα όπου ο μηχανοκίνητος αθλητισμός απαξιώνεται προκλητικά από την πολιτεία, σε βαθμό που τις πίστες τις ψάχνεις με το… κιάλι και οι Έλληνες επαγγελματίες οδηγοί/ αναβάτες αγώνων είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, χρειάζεται ιδιαίτερη τόλμη, πάθος και μία δόση τρέλας για να ξεκινήσεις μία καινούρια πίστα από το μηδέν.

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