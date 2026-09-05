Το ηλεκτρικό SUV που χαίρεσαι να οδηγείς
NEWSAUTO.GR

Το ηλεκτρικό SUV που χαίρεσαι να οδηγείς

Το ηλεκτρικό Honda e:Ny1 μεταφέρει την οδηγική ανωτερότητα της Honda στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Το ηλεκτρικό SUV που χαίρεσαι να οδηγείς
Το Honda e:Ny1, εκτός από την προηγμένη τεχνολογία, τις επιδόσεις και την ποιότητα, πίσω από το τιμόνι αποκαλύπτει ένα από τα χαρακτηριστικά που παραδοσιακά ξεχωρίζουν τα μοντέλα της Honda: την προσεγμένη οδηγική συμπεριφορά.

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