Το ηλεκτρικό SUV που χαίρεσαι να οδηγείς
Το ηλεκτρικό SUV που χαίρεσαι να οδηγείς
Το ηλεκτρικό Honda e:Ny1 μεταφέρει την οδηγική ανωτερότητα της Honda στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
Το Honda e:Ny1, εκτός από την προηγμένη τεχνολογία, τις επιδόσεις και την ποιότητα, πίσω από το τιμόνι αποκαλύπτει ένα από τα χαρακτηριστικά που παραδοσιακά ξεχωρίζουν τα μοντέλα της Honda: την προσεγμένη οδηγική συμπεριφορά.
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