Το ηλεκτρικό SUV που χαίρεσαι να οδηγείς

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, εκτός από την προηγμένη τεχνολογία, τις επιδόσεις και την ποιότητα, πίσω από το τιμόνι αποκαλύπτει ένα από τα χαρακτηριστικά που παραδοσιακά ξεχωρίζουν τα μοντέλα της Honda: την