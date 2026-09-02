Πόσα θα έδινες εσύ για να αγοράσεις το «αγροτικό» του Στιβ ΜακΚουίν;
NEWSAUTO.GR

Πόσα θα έδινες εσύ για να αγοράσεις το «αγροτικό» του Στιβ ΜακΚουίν;

Το Chevrolet light pickup του 1942 έμεινε 15 χρόνια ακίνητο και τώρα ξαναβγήκε στον δρόμο.

Πόσα θα έδινες εσύ για να αγοράσεις το «αγροτικό» του Στιβ ΜακΚουίν;
Ένα σπάνιο κομμάτι της αυτοκινητικής ιστορίας που συνδέεται με τον θρυλικό Στιβ ΜακΚουίν επιστρέφει στους δρόμους, έπειτα από 15 ολόκληρα χρόνια ακινησίας. Πρόκειται για ένα Chevrolet light pickup του 1942, το οποίο είχε στην κατοχή του ο διάσημος ηθοποιός και φανατικός φίλος του αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας, πριν το πουλήσει σε δημοπρασία στην Καλιφόρνια το 1979.

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