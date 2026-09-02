Πόσα θα έδινες εσύ για να αγοράσεις το «αγροτικό» του Στιβ ΜακΚουίν;

Ένα σπάνιο κομμάτι της αυτοκινητικής ιστορίας που συνδέεται με τον θρυλικό

επιστρέφει στους δρόμους, έπειτα από 15 ολόκληρα χρόνια ακινησίας. Πρόκειται για ένα

το οποίο είχε στην κατοχή του ο διάσημος ηθοποιός και φανατικός φίλος του αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας,