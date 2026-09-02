Ο Χάμιλτον τα πούλησε όλα και αγόρασε ένα αυτοκίνητο - Ποιο είναι;
Ο Χάμιλτον τα πούλησε όλα και αγόρασε ένα αυτοκίνητο - Ποιο είναι;
Αποτελούσε όνειρο ζωής για το Λιούις Χάμιλτον, το οποίο τώρα έγινε πραγματικότητα.
UPD:
Ο Λιούις Χάμιλτον δήλωσε το 2025 πως πούλησε όλα τα αυτοκίνητα της συλλογής του. «Ασχολούμαι περισσότερο με την τέχνη αυτή την περίοδο. Αν ήταν να αγοράσω ένα αυτοκίνητο, αυτό θα ήταν η Ferrari F40. Αλλά αυτή είναι ένα ωραίο έργο τέχνης».
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