Ο Χάμιλτον τα πούλησε όλα και αγόρασε ένα αυτοκίνητο - Ποιο είναι;

Ο Λιούις Χάμιλτον δήλωσε το 2025 πως πούλησε όλα τα αυτοκίνητα της συλλογής του. «Ασχολούμαι περισσότερο με την τέχνη αυτή την περίοδο. Αν ήταν να αγοράσω ένα αυτοκίνητο, αυτό θα ήταν η Ferrari F40. Αλλά αυτή είναι ένα ωραίο έργο τέχνης».