Αυτοκινητοβιομηχανία θα πληρώσει αποζημίωση 3.600 ευρώ σε κάθε πελάτη της – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Αυτοκινητοβιομηχανία θα πληρώσει αποζημίωση 3.600 ευρώ σε κάθε πελάτη της – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Το ποσό είναι πολύ χαμηλότερο από τις αρχικές απαιτήσεις, ενώ η υπόθεση αναδεικνύει το μεγάλο ρίσκο αγοράς ενός τεχνολογικά σύνθετου αυτοκινήτου χωρίς ενεργό κατασκευαστή.
UPD:
Περίπου 3.600 έως 3.700 ευρώ θα λάβουν ιδιοκτήτες του Fisker Ocean στη Σουηδία, μετά την ολοκλήρωση της πτωχευτικής διαδικασίας της τοπικής θυγατρικής της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Ωστόσο, χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνιση: δεν πρόκειται για γενική αποζημίωση όλων των κατόχων Fisker, ούτε για χρήματα που καταβάλλει μια αυτοκινητοβιομηχανία η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά.
Το ποσό προέρχεται από τη διανομή των περιουσιακών στοιχείων της πτωχευμένης Fisker Sweden και αφορά ιδιοκτήτες που είχαν δηλώσει τις απαιτήσεις τους και επέλεξαν να αποδεχθούν τον...
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UPD:
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