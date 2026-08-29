Αυτοκινητοβιομηχανία θα πληρώσει αποζημίωση 3.600 ευρώ σε κάθε πελάτη της – Τι ισχύει στην Ελλάδα

Περίπου 3.600 έως 3.700 ευρώ θα λάβουν ιδιοκτήτες του Fisker Ocean στη Σουηδία, μετά την ολοκλήρωση της πτωχευτικής διαδικασίας της τοπικής θυγατρικής της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Ωστόσο, χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνιση: δεν πρόκειται για γενική αποζημίωση όλων των κατόχων Fisker, ούτε για χρήματα που καταβάλλει μια αυτοκινητοβιομηχανία η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά.

Το ποσό προέρχεται από τη διανομή των περιουσιακών στοιχείων της πτωχευμένης Fisker Sweden και αφορά ιδιοκτήτες που είχαν δηλώσει τις απαιτήσεις τους και επέλεξαν να αποδεχθούν τον...