Το ολοκαίνουργιο υβριδικό SUV της Kia που θα δούμε σε λίγες ημέρες στην AUTO ATHINA
Το ολοκαίνουργιο υβριδικό SUV της Kia που θα δούμε σε λίγες ημέρες στην AUTO ATHINA
Το Seltos θα αποτελέσει το πρώτο μοντέλο της Kia με το σύστημα τετρακίνησης e-AWD. Η πρεμιέρα του θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στην AUTO ATHINA 2026.
UPD:
Το Seltos ετοιμάζεται να κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, φέρνοντας μαζί του μία σημαντική τεχνολογική πρωτιά για την Kia.
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UPD:
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