Ιδού το νέο προσιτό adventure scooter της ελληνικής αγοράς - Πόσο κοστίζει;
NEWSAUTO.GR

Ιδού το νέο προσιτό adventure scooter της ελληνικής αγοράς - Πόσο κοστίζει;

Η Letbe διαθέτει στην γκάμα της ένα προσιτό adventure scooter με πρακτικό χαρακτήρα και πλούσιο εξοπλισμό σε τιμή-έκπληξη.

Ιδού το νέο προσιτό adventure scooter της ελληνικής αγοράς - Πόσο κοστίζει;
Το Letbe Aurora 125 έρχεται να δώσει μια διαφορετική διάσταση στην κατηγορία των οικονομικών scooter, συνδυάζοντας την ευκολία της καθημερινής μετακίνησης με έναν έντονο adventure χαρακτήρα.

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