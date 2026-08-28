Ιδού το νέο προσιτό adventure scooter της ελληνικής αγοράς - Πόσο κοστίζει;
Ιδού το νέο προσιτό adventure scooter της ελληνικής αγοράς - Πόσο κοστίζει;
Η Letbe διαθέτει στην γκάμα της ένα προσιτό adventure scooter με πρακτικό χαρακτήρα και πλούσιο εξοπλισμό σε τιμή-έκπληξη.
Το Letbe Aurora 125 έρχεται να δώσει μια διαφορετική διάσταση στην κατηγορία των οικονομικών scooter, συνδυάζοντας την ευκολία της καθημερινής μετακίνησης με έναν έντονο adventure χαρακτήρα.
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