Αυτό είναι το τουρκικό drone που παραβίασε τον Ελληνικό εναέριο χώρο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στην Πολεμική Αεροπορία, όταν μεγάλο τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών και, σύμφωνα με τις ελληνικές αναφορές, παραβίασε τον Εθνικό Εναέριο Χώρο στην περιοχή του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Το UAV καταγράφηκε να κινείται στα 17.000 πόδια, δηλαδή σε ύψος περίπου 5.180 μέτρων, πάνω από το Θρακικό Πέλαγος και στη θαλάσσια ζώνη μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου. Για την αναγνώριση και την αναχαίτισή του απογειώθηκε ζεύγος ελληνικών F-16, το οποίο το παρακολούθησε μέχρι την απομάκρυνσή του προς τα τουρκικά παράλια.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το drone φέρεται να πλησίασε την τερματική περιοχή του αεροδρομίου «Δημόκριτος» της Αλεξανδρούπολης, την ώρα που βρισκόταν σε διαδικασία απογείωσης επιβατικό αεροσκάφος. Στην πολιτική πτήση δόθηκαν προληπτικά οδηγίες για διαφορετική πορεία και ασφαλή διαχωρισμό, χωρίς, σύμφωνα με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, να υπάρξει κίνδυνος για τους επιβάτες.

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