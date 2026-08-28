Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών: Πώς λειτουργεί, γιατί βγάζει προβλήματα;
NEWSAUTO.GR

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών: Πώς λειτουργεί, γιατί βγάζει προβλήματα;

Το TPMS παρακολουθεί την πίεση των ελαστικών του αυτοκινήτου και μας προειδοποιεί αν παρατηρήσει πως ένα λάστιχο ξεφουσκώνει. Πολλές φορές όμως, μπορεί να παρουσιάσει ενοχλητικά μικροπροβλήματα.

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών: Πώς λειτουργεί, γιατί βγάζει προβλήματα;
UPD:
Όλα τα αυτοκίνητα που πουλήθηκαν καινούργια στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Νοεμβρίου του 2014 και έπειτα, εφοδιάζονται με το λεγόμενο TPMS, ελληνιστί Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών.

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UPD:
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