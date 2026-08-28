Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών: Πώς λειτουργεί, γιατί βγάζει προβλήματα;

Το TPMS παρακολουθεί την πίεση των ελαστικών του αυτοκινήτου και μας προειδοποιεί αν παρατηρήσει πως ένα λάστιχο ξεφουσκώνει. Πολλές φορές όμως, μπορεί να παρουσιάσει ενοχλητικά μικροπροβλήματα.