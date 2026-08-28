Τα αυτοκίνητα της Xiaomi που θα έρθουν στην Ελλάδα
Τα αυτοκίνητα της Xiaomi που θα έρθουν στην Ελλάδα
Το αυτοκινητικό παρακλάδι του κινεζικού κολοσσού πρόκειται να λανσάρει στην ευρωπαϊκή αγορά τρία μοντέλα, δύο ηλεκτρικά και ένα plug-in υβριδικό. Πότε θα έρθουν;
UPD:
Η Xiaomi ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου, με την Ευρώπη να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της στρατηγικής της.
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