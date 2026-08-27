Γιατί αυτά τα φρένα και κοστίζουν μια περιουσία;

Η χρήση των κεραμικών φρένων κερδίζει συνεχώς έδαφος όχι μόνο στα εξωτικά supercars αλλά και σε ολοένα και περισσότερα σπορ μοντέλα.