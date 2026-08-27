Γιατί αυτά τα φρένα και κοστίζουν μια περιουσία;
Γιατί αυτά τα φρένα και κοστίζουν μια περιουσία;
Η χρήση των κεραμικών φρένων κερδίζει συνεχώς έδαφος όχι μόνο στα εξωτικά supercars αλλά και σε ολοένα και περισσότερα σπορ μοντέλα.
UPD:
Τι είναι αυτό που κάνει την υιοθέτησή τους τόσο ελκυστική, παρά το υψηλό κόστος;
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ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
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