Στην Ελλάδα το νέο premium 200άρι scooter - Πόσο κοστίζει;
Στην Ελλάδα το νέο premium 200άρι scooter - Πόσο κοστίζει;
Το 200άρι scooter της Phelon & Moore έρχεται να βάλει τον πήχη ψηλά στην κατηγορία των πολυτελών urban scooter.
Τα τελευταία χρόνια τα urban scooters 200 κ.εκ. έχουν κάνει γενναία στροφή προς την ποιότητα, προσφέροντας πολλά περισσότερα στον αναβάτη στις καθημερινές του μετακινήσεις.
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