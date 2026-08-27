Η μεγάλη επίθεση της Hyundai στην Ευρώπη
NEWSAUTO.GR

Η μεγάλη επίθεση της Hyundai στην Ευρώπη

Η κορεάτικη εταιρεία επιταχύνει την ανανέωση της γκάμας της, με περισσότερα από 40 νέα ή ανανεωμένα μοντέλα να λανσάρονται στην ευρωπαϊκή αγορά έως το 2030.

Η μεγάλη επίθεση της Hyundai στην Ευρώπη
Η Hyundai παρουσίασε στην Ημέρα Επενδυτών το πλάνο της για τα επόμενα χρόνια, θέτοντας ως στόχο τις 5,55 εκατ. πωλήσεις παγκοσμίως έως το 2030 και ταυτόχρονα τη βελτίωση της κερδοφορίας της.

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