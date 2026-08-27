Η μεγάλη επίθεση της Hyundai στην Ευρώπη

Η Hyundai παρουσίασε στην Ημέρα Επενδυτών το πλάνο της για τα επόμενα χρόνια, θέτοντας ως στόχο τις 5,55 εκατ. πωλήσεις παγκοσμίως έως το 2030 και ταυτόχρονα τη βελτίωση της κερδοφορίας της.