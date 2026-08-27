Ρίχνουν πρόστιμα και σε πεζούς
NEWSAUTO.GR

Ρίχνουν πρόστιμα και σε πεζούς

Ο νέος ΚΟΚ στην Ιταλία θέτει στο «τραπέζι» ένα θέμα που προς το παρόν δεν έχει απασχολήσει τη χώρα μας. Μήπως, όμως, θα έπρεπε;

Ρίχνουν πρόστιμα και σε πεζούς
UPD:
Το κινητό τηλέφωνο έχει γίνει πλέον μόνιμος «συνοδός» για οδηγούς και πεζούς, με τη διάσπαση της προσοχής να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες πρόκλησης τροχαίων.

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UPD:
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