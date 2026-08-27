Δοκιμάζουμε την... αγνή Maserati MCPura Cielo
Δοκιμάζουμε την... αγνή Maserati MCPura Cielo
PLUG-FREE: Δεν υπάρχει τίποτα ηλεκτρικό στη μετονομασμένη και ελαφρώς αναθεωρημένη Maserati MC20.
Ήταν ένα πρωινό γεμάτο εκνευρισμούς. Όσο κι αν απολάμβανα να χαλαρώνω πίσω από το τιμόνι της νέας Maserati MCPura (ουσιαστικά μια ανανεωμένη εκδοχή του αυτοκινήτου που γνωρίζαμε ως Maserati MC20) κατευθυνόμενος προς τους λόφους της Τοσκάνης, η κίνηση ήταν έντονη.
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