Δοκιμάζουμε την... αγνή Maserati MCPura Cielo
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε την... αγνή Maserati MCPura Cielo

PLUG-FREE: Δεν υπάρχει τίποτα ηλεκτρικό στη μετονομασμένη και ελαφρώς αναθεωρημένη Maserati MC20.

Δοκιμάζουμε την... αγνή Maserati MCPura Cielo
Ήταν ένα πρωινό γεμάτο εκνευρισμούς. Όσο κι αν απολάμβανα να χαλαρώνω πίσω από το τιμόνι της νέας Maserati MCPura (ουσιαστικά μια ανανεωμένη εκδοχή του αυτοκινήτου που γνωρίζαμε ως Maserati MC20) κατευθυνόμενος προς τους λόφους της Τοσκάνης, η κίνηση ήταν έντονη.

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