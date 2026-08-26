Στο σφυρί το Honda του μεγάλου Άιρτον Σένα

Όσο υπερβολικό κι αν ακούγεται για ένα αυτοκίνητο ηλικίας 35 ετών, το συγκεκριμένο NSX δεν είναι ένα οποιοδήποτε δείγμα του ιαπωνικού supercar.