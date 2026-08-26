Στο σφυρί το Honda του μεγάλου Άιρτον Σένα
Στο σφυρί το Honda του μεγάλου Άιρτον Σένα
Όσο υπερβολικό κι αν ακούγεται για ένα αυτοκίνητο ηλικίας 35 ετών, το συγκεκριμένο NSX δεν είναι ένα οποιοδήποτε δείγμα του ιαπωνικού supercar.
UPD:
Το συγκεκριμένο κόκκινο NSX αποτέλεσε προσωπικό αυτοκίνητο ενός θρυλικού οδηγού αγώνων, ενώ έχει και πλήρως καταγεγραμμένο ιστορικό.
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UPD:
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