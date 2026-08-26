Στο σφυρί το Honda του μεγάλου Άιρτον Σένα
NEWSAUTO.GR

Στο σφυρί το Honda του μεγάλου Άιρτον Σένα

Όσο υπερβολικό κι αν ακούγεται για ένα αυτοκίνητο ηλικίας 35 ετών, το συγκεκριμένο NSX δεν είναι ένα οποιοδήποτε δείγμα του ιαπωνικού supercar.

Στο σφυρί το Honda του μεγάλου Άιρτον Σένα
UPD:
Το συγκεκριμένο κόκκινο NSX αποτέλεσε προσωπικό αυτοκίνητο ενός θρυλικού οδηγού αγώνων, ενώ έχει και πλήρως καταγεγραμμένο ιστορικό.

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UPD:
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