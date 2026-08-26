ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Η Αλεξία, ο Θάνος, ο Βαγγέλης, ο Ανδρέας, ο Γιώργος, ο νέος παλιός, και ο γενικός… χαμούλης
NEWSAUTO.GR

ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Η Αλεξία, ο Θάνος, ο Βαγγέλης, ο Ανδρέας, ο Γιώργος, ο νέος παλιός, και ο γενικός… χαμούλης

«Μια στήλη μπορεί να έχει έναν συντάκτη. Η “Πίσω Κίνηση”, όμως, έχει μια ολόκληρη αγορά πίσω της. Γιατί εσείς είστε η πληροφορία. Εμείς είμαστε η φωνή.»
Του Τάκη Τρακουσέλλη

ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Η Αλεξία, ο Θάνος, ο Βαγγέλης, ο Ανδρέας, ο Γιώργος, ο νέος παλιός, και ο γενικός… χαμούλης
UPD:
Σας το είχα πει: το φετινό καλοκαίρι δεν θα κυλούσε με τη γνώριμη αυγουστιάτικη ραστώνη. Θα είχε ειδήσεις, ανατροπές και πολλά έκτακτα. Και, τελικά, είχε ακόμη περισσότερα απ’ όσα περιμέναμε.

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