ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Η Αλεξία, ο Θάνος, ο Βαγγέλης, ο Ανδρέας, ο Γιώργος, ο νέος παλιός, και ο γενικός… χαμούλης
ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Η Αλεξία, ο Θάνος, ο Βαγγέλης, ο Ανδρέας, ο Γιώργος, ο νέος παλιός, και ο γενικός… χαμούλης
«Μια στήλη μπορεί να έχει έναν συντάκτη. Η “Πίσω Κίνηση”, όμως, έχει μια ολόκληρη αγορά πίσω της. Γιατί εσείς είστε η πληροφορία. Εμείς είμαστε η φωνή.»
Του Τάκη Τρακουσέλλη
UPD:
Σας το είχα πει: το φετινό καλοκαίρι δεν θα κυλούσε με τη γνώριμη αυγουστιάτικη ραστώνη. Θα είχε ειδήσεις, ανατροπές και πολλά έκτακτα. Και, τελικά, είχε ακόμη περισσότερα απ’ όσα περιμέναμε.
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UPD:
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