ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Η Αλεξία, ο Θάνος, ο Βαγγέλης, ο Ανδρέας, ο Γιώργος, ο νέος παλιός, και ο γενικός… χαμούλης

Σας το είχα πει: το φετινό καλοκαίρι δεν θα κυλούσε με τη γνώριμη αυγουστιάτικη ραστώνη. Θα είχε ειδήσεις, ανατροπές και πολλά έκτακτα. Και, τελικά, είχε ακόμη περισσότερα απ’ όσα περιμέναμε.