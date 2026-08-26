Τα κινέζικα «Made in Europe» αυτοκίνητα πολλαπλασιάζονται!
Τα κινέζικα «Made in Europe» αυτοκίνητα πολλαπλασιάζονται!
Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες αναπτύσσονται με φρενήρεις ρυθμούς στη Γηραιά Ήπειρο, σε σημείο που η δυναμικότητά τους θα πολλαπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια.
Οι κινεζικές μάρκες αυτοκινήτου εδώ και αρκετό διάστημα δεν περιορίζονται στην εξαγωγή αυτοκινήτων στην Ευρώπη, αλλά επενδύουν ολοένα περισσότερο στην ίδια την παραγωγή επί ευρωπαϊκού εδάφους.
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