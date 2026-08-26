Αποκάλυψη: Ποια είναι τα νέα Toyota που έρχονται στην Ελλάδα
NEWSAUTO.GR

Αποκάλυψη: Ποια είναι τα νέα Toyota που έρχονται στην Ελλάδα

Η Toyota θα λανσάρει μέχρι τον Δεκέμβριο στην ελληνική αγορά τρία νέα μοντέλα. Πρόκειται για δύο αναβαθμισμένα best seller και ένα ηλεκτρικό, το οποία αναμένεται να δούμε στην έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας AUTO ATHINA 2026, τον Οκτώβριο.

Αποκάλυψη: Ποια είναι τα νέα Toyota που έρχονται στην Ελλάδα
UPD:

Η Toyota ετοιμάζεται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό δεύτερο μισό του 2026, καθώς μέχρι το τέλος της χρονιάς θα εμπλουτίσει την γκάμα της με τρία νέα μοντέλα.

Η ιαπωνική εταιρεία επενδύει τόσο στην ανανέωση ήδη επιτυχημένων μοντέλων της όσο και στη βαθύτερη εμπλοκή της στην ηλεκτροκίνηση, με το νέο Hilux να αποκτά για πρώτη φορά αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης