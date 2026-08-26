Αποκάλυψη: Ποια είναι τα νέα Toyota που έρχονται στην Ελλάδα
Αποκάλυψη: Ποια είναι τα νέα Toyota που έρχονται στην Ελλάδα
Η Toyota θα λανσάρει μέχρι τον Δεκέμβριο στην ελληνική αγορά τρία νέα μοντέλα. Πρόκειται για δύο αναβαθμισμένα best seller και ένα ηλεκτρικό, το οποία αναμένεται να δούμε στην έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας AUTO ATHINA 2026, τον Οκτώβριο.
Η Toyota θα λανσάρει μέχρι τον Δεκέμβριο στην ελληνική αγορά τρία νέα μοντέλα. Πρόκειται για δύο αναβαθμισμένα best seller και ένα ηλεκτρικό, το οποία αναμένεται να δούμε στην έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας AUTO ATHINA 2026, τον Οκτώβριο.
UPD:
Η Toyota ετοιμάζεται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό δεύτερο μισό του 2026, καθώς μέχρι το τέλος της χρονιάς θα εμπλουτίσει την γκάμα της με τρία νέα μοντέλα.
Η ιαπωνική εταιρεία επενδύει τόσο στην ανανέωση ήδη επιτυχημένων μοντέλων της όσο και στη βαθύτερη εμπλοκή της στην ηλεκτροκίνηση, με το νέο Hilux να αποκτά για πρώτη φορά αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.
UPD:
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