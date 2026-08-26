Αποκάλυψη: Ποια είναι τα νέα Toyota που έρχονται στην Ελλάδα

Η Toyota ετοιμάζεται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό δεύτερο μισό του 2026, καθώς μέχρι το τέλος της χρονιάς θα εμπλουτίσει την γκάμα της με τρία νέα μοντέλα.

Η ιαπωνική εταιρεία επενδύει τόσο στην ανανέωση ήδη επιτυχημένων μοντέλων της όσο και στη βαθύτερη εμπλοκή της στην ηλεκτροκίνηση, με το νέο Hilux να αποκτά για πρώτη φορά αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.





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