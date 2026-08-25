Έτσι εύκολα κλέβουν τα αυτοκίνητα - Πώς να προστατευτείτε

Η μέθοδος είναι γνωστή ως «Relay Attack» και βασίζεται στην παραπλάνηση του αυτοκινήτου σχετικά με την πραγματική απόσταση του ηλεκτρονικού κλειδιού.

Οι δράστες δεν χρειάζεται να παραβιάσουν την κλειδαριά, να σπάσουν κάποιο τζάμι ή να αποκρυπτογραφήσουν τον κωδικό του αυτοκινήτου.

Η διαδικασία ξεκινά από το ηλεκτρονικό κλειδί. Το ένα από τα δύο άτομα που συμμετέχουν στην κλοπή πλησιάζει στο σημείο όπου βρίσκεται το κλειδί, για παράδειγμα έξω από το σπίτι, ενώ το δεύτερο στέκεται κοντά στο αυτοκίνητο. Οι συσκευές που χρησιμοποιούν λειτουργούν ως «γέφυρα», μεταφέροντας το σήμα του κλειδιού από τον έναν στον άλλο.

Κλείσιμο

Έτσι, το αυτοκίνητο «αντιλαμβάνεται» ότι το κλειδί βρίσκεται πολύ κοντά του, παρότι στην πραγματικότητα μπορεί να βρίσκεται αρκετά μέτρα μακριά, ακόμη και μέσα στο σπίτι. Το σύστημα keyless αναγνωρίζει το σήμα και επιτρέπει το ξεκλείδωμα των θυρών. Στα αυτοκίνητα που επιτρέπουν και την εκκίνηση χωρίς να..





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