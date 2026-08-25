Άρχισε η αντεπίθεση: Η Skoda ανατρέπει την Tesla

Το Skoda Elroq ήταν το Νο1 ηλεκτρικό της Ευρώπης τον Ιούλιο, το Enyaq μπήκε επίσης στην πρώτη πεντάδα και η τσεχική μάρκα εξελίσσεται σε έναν από τους μεγάλους κερδισμένους της ηλεκτροκίνησης. Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα δυνατή είναι η άνοδος των BEV και στην Ελλάδα.

Η μάχη στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποκτά πλέον εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η Tesla εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες, όμως η εποχή κατά την οποία τα Model Y και Model 3 κυριαρχούσαν σχεδόν χωρίς αντίπαλο δείχνει να έχει περάσει.