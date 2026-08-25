Απίστευτο: Παρουσίασαν 542 νέα αυτοκίνητα σε μόλις 5 μήνες

Η ταχύτητα με την οποία η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία παρουσιάζει καινούργια αυτοκίνητα έχει αρχίσει να ξεπερνά ακόμη και τα όρια που τα ίδια τα στελέχη της θεωρούν βιώσιμα.

Στους πρώτους μόλις πέντε μήνες του 2026 παρουσιάστηκαν στην Κίνα 542 νέα ή σημαντικά ανανεωμένα μοντέλα και εκδόσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 3,6 νέα αυτοκίνητα κάθε ημέρα. Πρόκειται για έναν ρυθμό χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο He Zhiqi, Executive Vice President της BYD, ήταν από τα στελέχη που έκρουσαν δημόσια τον κώδωνα του κινδύνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, η εξέλιξη ενός νέου αυτοκινήτου μπορεί να απαιτήσει περισσότερο από δύο χρόνια και επένδυση της τάξης του 1 δισ. γουάν, δηλαδή περίπου 140-150 εκατ. δολάρια. Κι όμως, μέσα στο σημερινό περιβάλλον της κινεζικής αγοράς, η εμπορική «λάμψη» ενός ολοκαίνουργιου μοντέλου μπορεί να μην κρατήσει ούτε τρεις μήνες, πριν εμφανιστεί ο επόμενος ανταγωνιστής με περισσότερο εξοπλισμό, μεγαλύτερη μπαταρία ή χαμηλότερη τιμή.





ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ







