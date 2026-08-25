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Η «βενζίνη του δημάρχου»: 14 ευρώ φθηνότερο το γέμισμα
NEWSAUTO.GR

Η «βενζίνη του δημάρχου»: 14 ευρώ φθηνότερο το γέμισμα

Την ώρα που η τιμή της βενζίνης ξεπερνά ξανά τα δύο ευρώ το λίτρο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ένα μικρό χωριό έχει καταφέρει να κρατήσει την αμόλυβδη στα 1,75 ευρώ.

Η «βενζίνη του δημάρχου»: 14 ευρώ φθηνότερο το γέμισμα
UPD:

Ένας μικρός ορεινός δήμος της Ιταλίας ανέλαβε τη λειτουργία του μοναδικού πρατηρίου της περιοχής και πουλά καύσιμα σχεδόν σε τιμή κόστους. Η σύγκριση με τις σημερινές τιμές στην Ελλάδα είναι αποκαλυπτική.

Δεν πρόκειται για προσφορά κάποιας μεγάλης αλυσίδας ούτε για προσωρινή έκπτωση. Το πρατήριο λειτουργεί υπό τον έλεγχο του ίδιου του δήμου, αγοράζει απευθείας τα καύσιμα και τα διαθέτει χωρίς το συνηθισμένο εμπορικό περιθώριο.
Η «βενζίνη του δημάρχου», όπως αποκαλείται πλέον στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, βρίσκεται στη Valle Castellana, έναν ορεινό δήμο περίπου 800 κατοίκων στην επαρχία του...


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