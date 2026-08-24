Τα αυτοκίνητα που προβλέπουν αν παθαίνεις εγκεφαλικό ή ανακοπή
Τα αυτοκίνητα που προβλέπουν αν παθαίνεις εγκεφαλικό ή ανακοπή
Μία αιτία πρόκλησης ατυχημάτων, την οποία δύσκολα θα λάβουμε υπόψη μας, είναι η αδιαθεσία του οδηγού.
UPD:
Ερευνητές στη Γερμανία εξελίσσουν συστήματα που εποπτεύουν τους καρδιακούς παλμούς του οδηγού, και ταυτόχρονα εντοπίζουν αλλαγές στο χρώμα του, για να προβλέψουν κάποια αδιαθεσία, ή ακόμα και εγκεφαλικό επεισόδιο.
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