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Τα αυτοκίνητα που προβλέπουν αν παθαίνεις εγκεφαλικό ή ανακοπή
NEWSAUTO.GR

Τα αυτοκίνητα που προβλέπουν αν παθαίνεις εγκεφαλικό ή ανακοπή

Μία αιτία πρόκλησης ατυχημάτων, την οποία δύσκολα θα λάβουμε υπόψη μας, είναι η αδιαθεσία του οδηγού.

Τα αυτοκίνητα που προβλέπουν αν παθαίνεις εγκεφαλικό ή ανακοπή
UPD:
Ερευνητές στη Γερμανία εξελίσσουν συστήματα που εποπτεύουν τους καρδιακούς παλμούς του οδηγού, και ταυτόχρονα εντοπίζουν αλλαγές στο χρώμα του, για να προβλέψουν κάποια αδιαθεσία, ή ακόμα και εγκεφαλικό επεισόδιο.

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