Τα αυτοκίνητα που προβλέπουν αν παθαίνεις εγκεφαλικό ή ανακοπή

Ερευνητές στη Γερμανία εξελίσσουν συστήματα που εποπτεύουν τους καρδιακούς παλμούς του οδηγού, και ταυτόχρονα εντοπίζουν αλλαγές στο χρώμα του, για να προβλέψουν κάποια αδιαθεσία, ή ακόμα και εγκεφαλικό επεισόδιο.