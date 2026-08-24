Viva Italia: Ιδού η πιο ιταλική Lamborghini που φτιάχτηκε ποτέ

Η Lamborghini παρουσίασε στην Καλιφόρνια μία ιδιαίτερη εκδοχή της Temerario, η οποία συνδυάζει τις επιδόσεις ενός σύγχρονου υβριδικού supercar με μία ξεκάθαρη αναφορά στην ιταλική ταυτότητα της μάρκας.