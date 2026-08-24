Viva Italia: Ιδού η πιο ιταλική Lamborghini που φτιάχτηκε ποτέ
Viva Italia: Ιδού η πιο ιταλική Lamborghini που φτιάχτηκε ποτέ
Η μάρκα από τη Sant’Agata Bolognese αποκάλυψε στην Monterey Car Week την Temerario Tricolore, μία έκδοση με την οποία γιορτάζει την ιταλική αριστεία, δεξιοτεχνία και σχεδίαση.
UPD:
Η Lamborghini παρουσίασε στην Καλιφόρνια μία ιδιαίτερη εκδοχή της Temerario, η οποία συνδυάζει τις επιδόσεις ενός σύγχρονου υβριδικού supercar με μία ξεκάθαρη αναφορά στην ιταλική ταυτότητα της μάρκας.
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