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Viva Italia: Ιδού η πιο ιταλική Lamborghini που φτιάχτηκε ποτέ
NEWSAUTO.GR

Viva Italia: Ιδού η πιο ιταλική Lamborghini που φτιάχτηκε ποτέ

Η μάρκα από τη Sant’Agata Bolognese αποκάλυψε στην Monterey Car Week την Temerario Tricolore, μία έκδοση με την οποία γιορτάζει την ιταλική αριστεία, δεξιοτεχνία και σχεδίαση.

Viva Italia: Ιδού η πιο ιταλική Lamborghini που φτιάχτηκε ποτέ
UPD:
Η Lamborghini παρουσίασε στην Καλιφόρνια μία ιδιαίτερη εκδοχή της Temerario, η οποία συνδυάζει τις επιδόσεις ενός σύγχρονου υβριδικού supercar με μία ξεκάθαρη αναφορά στην ιταλική ταυτότητα της μάρκας.

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