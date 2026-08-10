Το μεγάλο κόλπο της Ferrari για τους κινητήρες

Κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου του 2026, ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Benedetto Vigna, αποκάλυψε ότι έως το τέλος της χρονιάς θα παρουσιαστούν ακόμη δύο νέα μοντέλα.