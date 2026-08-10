Το μεγάλο κόλπο της Ferrari για τους κινητήρες
Το μεγάλο κόλπο της Ferrari για τους κινητήρες
Η Ferrari προστίθεται στη λίστα των εταιριών έχουν τρόπο να σώσουν τους κλασικούς κινητήρες.
UPD:
Κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου του 2026, ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Benedetto Vigna, αποκάλυψε ότι έως το τέλος της χρονιάς θα παρουσιαστούν ακόμη δύο νέα μοντέλα.
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