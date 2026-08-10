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Το μεγάλο κόλπο της Ferrari για τους κινητήρες
NEWSAUTO.GR

Το μεγάλο κόλπο της Ferrari για τους κινητήρες

Η Ferrari προστίθεται στη λίστα των εταιριών έχουν τρόπο να σώσουν τους κλασικούς κινητήρες.

Το μεγάλο κόλπο της Ferrari για τους κινητήρες
UPD:
Κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου του 2026, ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Benedetto Vigna, αποκάλυψε ότι έως το τέλος της χρονιάς θα παρουσιαστούν ακόμη δύο νέα μοντέλα.

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UPD:
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