Ποια μοντέλα είναι φουλ υβριδικά και καίνε και LPG;
NEWSAUTO.GR

Ποια μοντέλα είναι φουλ υβριδικά και καίνε και LPG;

Η προσπάθεια για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και οικονομίας χρημάτων δεν περιορίζεται στην εφαρμογή μόνο μίας τεχνολογίας, σχετικά.

Ποια μοντέλα είναι φουλ υβριδικά και καίνε και LPG;
Όπως γνωρίζουμε, ένα αυτοκίνητο με πλήρως υβριδικό σύστημα στον βενζινοκινητήρα του έχει σημαντικό πλεονέκτημα αναφορικά με την οικονομία καυσίμου.

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