Ποια μοντέλα είναι φουλ υβριδικά και καίνε και LPG;

Η προσπάθεια για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και οικονομίας χρημάτων δεν περιορίζεται στην εφαρμογή μόνο μίας τεχνολογίας, σχετικά.