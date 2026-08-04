Ποια μοντέλα είναι φουλ υβριδικά και καίνε και LPG;
Ποια μοντέλα είναι φουλ υβριδικά και καίνε και LPG;
Η προσπάθεια για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και οικονομίας χρημάτων δεν περιορίζεται στην εφαρμογή μόνο μίας τεχνολογίας, σχετικά.
Όπως γνωρίζουμε, ένα αυτοκίνητο με πλήρως υβριδικό σύστημα στον βενζινοκινητήρα του έχει σημαντικό πλεονέκτημα αναφορικά με την οικονομία καυσίμου.
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