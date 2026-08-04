Έκπληξη στις πωλήσεις των ηλεκτρικών στην Ελλάδα...
NEWSAUTO.GR

Έκπληξη στις πωλήσεις των ηλεκτρικών στην Ελλάδα...

Η AION κατέγραψε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επίδοσή της στην ελληνική αγορά, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση των ταξινομήσεων αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων τον Ιούλιο, μόλις λίγους μήνες μετά την έναρξη της εμπορικής της πορείας.

Έκπληξη στις πωλήσεις των ηλεκτρικών στην Ελλάδα...
UPD:
Λίγους μόλις μήνες μετά το επίσημο λανσάρισμά της στην ελληνική αγορά, η AION κατέγραψε τη μέχρι σήμερα καλύτερη εμπορική της επίδοση, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στις ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων (BEV) για τον μήνα Ιούλιο.

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UPD:
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