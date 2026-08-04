Ηρθε σε τιμή έκπληξη το υβριδικό Jaecoo 5 - Το δοκιμάζουμε στην Ελλάδα
Ηρθε σε τιμή έκπληξη το υβριδικό Jaecoo 5 - Το δοκιμάζουμε στην Ελλάδα
Με το 5 η Jaecoo μπαίνει στη σκληρότερη κατηγορία της ευρωπαϊκής αγοράς έχοντας περισσότερους από έναν άσσους στο μανίκι της και σοβαρές φιλοδοξίες να στριμώξει για τα καλά τα μεγάλα «τζάκια» της Ευρώπης.
UPD:
Έχουν βαλθεί να μας τρελάνουν. Τέσσερα καινούργια αυτοκίνητα την ημέρα (νέα μοντέλα, εκδόσεις, εξοπλιστικά πακέτα και πάει λέγοντας) παρουσιάζουν οι Κινέζοι όπως γράφαμε στο ρεπορτάζ του Newsauto πριν λίγες ημέρες. Μιλάμε για κοσμογονία, για κάτι ασύλληπτο για τους Ευρωπαίους και Αμερικανούς κατασκευαστές, που για την αλλαγή ενός καθρέφτη χρειάζονταν δυο-τρία χρόνια συσκέψεων και άπειρα συμβούλια στελεχών και παρατρεχάμενων.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα