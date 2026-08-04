Ηρθε σε τιμή έκπληξη το υβριδικό Jaecoo 5 - Το δοκιμάζουμε στην Ελλάδα

Έχουν βαλθεί να μας τρελάνουν. Τέσσερα καινούργια αυτοκίνητα την ημέρα (νέα μοντέλα, εκδόσεις, εξοπλιστικά πακέτα και πάει λέγοντας) παρουσιάζουν οι Κινέζοι όπως γράφαμε στο ρεπορτάζ του Newsauto πριν λίγες ημέρες. Μιλάμε για κοσμογονία, για κάτι ασύλληπτο για τους Ευρωπαίους και Αμερικανούς κατασκευαστές, που για την αλλαγή ενός καθρέφτη χρειάζονταν δυο-τρία χρόνια συσκέψεων και άπειρα συμβούλια στελεχών και παρατρεχάμενων.

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