Αυτό το αυτοκίνητο κλέβουν περισσότερο στην Ελλάδα
Αυτό το αυτοκίνητο κλέβουν περισσότερο στην Ελλάδα
Για χρόνια, η αγαπημένη λεία των οργανωμένων κυκλωμάτων κλοπής αυτοκινήτων στην Ελλάδα ήταν τα πολυτελή SUV — Range Rover Sport, BMW X5, Mercedes GLE, αλλά και το παλαιότερο Smart. Σήμερα τα δεδομένα άλλαξαν…
UPD:
Σύμφωνα με πληροφορίες του newsauto από ανθρώπους της ασφαλιστικής αγοράς αλλά και αστυνομικές πηγές, μέσα στους τελευταίους τρεις μήνες έχουν κλαπεί τουλάχιστον 15 Ford Ranger Raptor στην Ελλάδα — αριθμός εντυπωσιακός για ένα τόσο εξειδικευμένο και ακριβό μοντέλο. Μιλάμε για οχήματα που η τιμή τους ξεπερνά συχνά τις 70.000 ευρώ, κι όμως εξαφανίζονται μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας πίσω τους μόνο ένα κενό στη θέση στάθμευσης.
UPD:
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