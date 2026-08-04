Αυτό το αυτοκίνητο κλέβουν περισσότερο στην Ελλάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsauto από ανθρώπους της ασφαλιστικής αγοράς αλλά και αστυνομικές πηγές, μέσα στους τελευταίους τρεις μήνες έχουν κλαπεί τουλάχιστον 15 Ford Ranger Raptor στην Ελλάδα — αριθμός εντυπωσιακός για ένα τόσο εξειδικευμένο και ακριβό μοντέλο. Μιλάμε για οχήματα που η τιμή τους ξεπερνά συχνά τις 70.000 ευρώ, κι όμως εξαφανίζονται μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας πίσω τους μόνο ένα κενό στη θέση στάθμευσης.

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