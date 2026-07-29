Θα σου κλέβουν πιο εύκολα το αυτοκίνητο με το ψηφιακό κλειδί;

Τα νέα δεδομένα θέλουν τα αυτοκίνητά μας να ξεκλειδώνουν από απόσταση. Πως όμως εξασφαλίζεται ότι δεν τα καθιστά ευάλωτα στους κλέφτες;