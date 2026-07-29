Η νέα γενιά του KGM Musso ήρθε στην Ελλάδα - Τι τιμή έχει;

Η KGM ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης του νέου Musso στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας την ανανεωμένη γενιά του pick-up, η οποία συνδυάζει μεγαλύτερη άνεση, σύγχρονη τεχνολογία και αυξημένες δυνατότητες τόσο για επαγγελματική όσο και για καθημερινή χρήση. Το μοντέλο κατασκευάζεται στη Νότια Κορέα και βασίζεται στην πολυετή εμπειρία της εταιρείας στην κατηγορία των pick-up.





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