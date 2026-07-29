Η νέα γενιά του KGM Musso ήρθε στην Ελλάδα - Τι τιμή έχει;
Η νέα γενιά του KGM Musso ήρθε στην Ελλάδα - Τι τιμή έχει;
Η νέα γενιά του KGM Musso είναι πλέον διαθέσιμη στην ελληνική αγορά, με ανανεωμένη σχεδίαση, αναβαθμισμένη τεχνολογία, κινητήρα 2.2 Diesel 202 ίππων και ανταγωνιστική τιμή.
UPD:
Η KGM ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης του νέου Musso στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας την ανανεωμένη γενιά του pick-up, η οποία συνδυάζει μεγαλύτερη άνεση, σύγχρονη τεχνολογία και αυξημένες δυνατότητες τόσο για επαγγελματική όσο και για καθημερινή χρήση. Το μοντέλο κατασκευάζεται στη Νότια Κορέα και βασίζεται στην πολυετή εμπειρία της εταιρείας στην κατηγορία των pick-up.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα