Η νέα γενιά του KGM Musso ήρθε στην Ελλάδα - Τι τιμή έχει;
NEWSAUTO.GR

Η νέα γενιά του KGM Musso ήρθε στην Ελλάδα - Τι τιμή έχει;

Η νέα γενιά του KGM Musso είναι πλέον διαθέσιμη στην ελληνική αγορά, με ανανεωμένη σχεδίαση, αναβαθμισμένη τεχνολογία, κινητήρα 2.2 Diesel 202 ίππων και ανταγωνιστική τιμή.

Η νέα γενιά του KGM Musso ήρθε στην Ελλάδα - Τι τιμή έχει;
UPD:

Η KGM ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης του νέου Musso στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας την ανανεωμένη γενιά του pick-up, η οποία συνδυάζει μεγαλύτερη άνεση, σύγχρονη τεχνολογία και αυξημένες δυνατότητες τόσο για επαγγελματική όσο και για καθημερινή χρήση. Το μοντέλο κατασκευάζεται στη Νότια Κορέα και βασίζεται στην πολυετή εμπειρία της εταιρείας στην κατηγορία των pick-up.

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UPD:
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