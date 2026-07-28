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Τελικά τα ηλεκτρικά γίνονται πιο ακριβά ή πιο φθηνά;
NEWSAUTO.GR

Τελικά τα ηλεκτρικά γίνονται πιο ακριβά ή πιο φθηνά;

Αν και η γενικότερη αίσθηση είναι πως τα BEV έχουν όλο και υψηλότερο κόστος κτήσης, μία νέα έρευνα αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο.

Τελικά τα ηλεκτρικά γίνονται πιο ακριβά ή πιο φθηνά;

Παρότι οι τιμές που αναγράφονται στους καταλόγους των κατασκευαστών δείχνουν σήμερα υψηλότερες από ό,τι πριν από λίγα χρόνια, αυτό δεν σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν γίνει ακριβότερα.

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