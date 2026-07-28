Τελικά τα ηλεκτρικά γίνονται πιο ακριβά ή πιο φθηνά;
Τελικά τα ηλεκτρικά γίνονται πιο ακριβά ή πιο φθηνά;
Αν και η γενικότερη αίσθηση είναι πως τα BEV έχουν όλο και υψηλότερο κόστος κτήσης, μία νέα έρευνα αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο.
Παρότι οι τιμές που αναγράφονται στους καταλόγους των κατασκευαστών δείχνουν σήμερα υψηλότερες από ό,τι πριν από λίγα χρόνια, αυτό δεν σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν γίνει ακριβότερα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα