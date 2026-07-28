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Ξανά στα 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στην Ελλάδα!
NEWSAUTO.GR

Ξανά στα 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στην Ελλάδα!

Η εφιαλτική πραγματικότητα των εξωφρενικών τιμών στα καύσιμα επιστρέφει δριμύτερη, προκαλώντας εκ νέου οργή και απελπισία στους Έλληνες καταναλωτές.

Ξανά στα 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στην Ελλάδα!

Το ψυχολογικό και οικονομικό φράγμα των δύο ευρώ ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων έχει καταρριφθεί ξανά σε μεγάλο τμήμα της χώρας, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων καλπάζει ανεξέλεγκτα προς τα 2,15 με 2,25 ευρώ.

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