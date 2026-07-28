Ξανά στα 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στην Ελλάδα!
Ξανά στα 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στην Ελλάδα!
Η εφιαλτική πραγματικότητα των εξωφρενικών τιμών στα καύσιμα επιστρέφει δριμύτερη, προκαλώντας εκ νέου οργή και απελπισία στους Έλληνες καταναλωτές.
Το ψυχολογικό και οικονομικό φράγμα των δύο ευρώ ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων έχει καταρριφθεί ξανά σε μεγάλο τμήμα της χώρας, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων καλπάζει ανεξέλεγκτα προς τα 2,15 με 2,25 ευρώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα