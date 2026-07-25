Αυτή είναι η μοτοσικλέτα με κινητήρα 8.200 κ.εκ.

Την ώρα που οι περισσότεροι κατασκευαστές μοτοσικλετών επενδύουν σε μικρότερους, αποδοτικότερους κινητήρες και λύσεις που συμμορφώνονται με τις ολοένα αυστηρότερες προδιαγραφές εκπομπών, η αμερικανική Boss Hoss εξακολουθεί να ακολουθεί τον δικό της δρόμο.