Αυτή είναι η μοτοσικλέτα με κινητήρα 8.200 κ.εκ.
NEWSAUTO.GR

Αυτή είναι η μοτοσικλέτα με κινητήρα 8.200 κ.εκ.

Η Boss Hoss είναι μια μοτοσικλέτα που αψηφά κάθε λογική και ακολουθεί το δόγμα «size matters».

Αυτή είναι η μοτοσικλέτα με κινητήρα 8.200 κ.εκ.
UPD:
Την ώρα που οι περισσότεροι κατασκευαστές μοτοσικλετών επενδύουν σε μικρότερους, αποδοτικότερους κινητήρες και λύσεις που συμμορφώνονται με τις ολοένα αυστηρότερες προδιαγραφές εκπομπών, η αμερικανική Boss Hoss εξακολουθεί να ακολουθεί τον δικό της δρόμο.

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UPD:
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