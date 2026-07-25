Αυτή είναι η μοτοσικλέτα με κινητήρα 8.200 κ.εκ.
Αυτή είναι η μοτοσικλέτα με κινητήρα 8.200 κ.εκ.
Η Boss Hoss είναι μια μοτοσικλέτα που αψηφά κάθε λογική και ακολουθεί το δόγμα «size matters».
UPD:
Την ώρα που οι περισσότεροι κατασκευαστές μοτοσικλετών επενδύουν σε μικρότερους, αποδοτικότερους κινητήρες και λύσεις που συμμορφώνονται με τις ολοένα αυστηρότερες προδιαγραφές εκπομπών, η αμερικανική Boss Hoss εξακολουθεί να ακολουθεί τον δικό της δρόμο.
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ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
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